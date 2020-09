Barcellona, 24 settembre 2020 – Mondiale di MotoGp sempre più aperto dopo il gran premio dell’Emila Romagna. Il circus fa tappa in Catalogna, terza volta in Spagna dopo le due a Jerez. La classe regina al momento non vede un dominatore assoluto e, nonostante i deludenti risultati, Andrea Dovizioso è il leader della classifica mondiale con 84 punti, uno solo in più di Fabio Quartararo e Maverick Vinales, quattro in più di Joan Mir e venti in più della coppia Miller-Morbidelli. Valentino Rossi, caduto domenica, è ancora attaccato al treno con ventisei punti di ritardo. Insomma, il gran premio di Catalunya è uno spartiacque importante per capire se la lotta al titolo si ridurrà a tre-quattro piloti o se resterà aperta setto-otto, compreso il ‘dottore’ chiamato a fare punti importanti in un tracciato che gradisce e che rimanda al ricordo di quel sorpasso all’ultima curva su Jorge Lorenzo.

Dove vedere la Motogp in tv

l fine settimana partirà venerdì 25 settembre con le libere della Moto 3 alle 9, Moto gp alle 9.55 e alle 14.10. Il sabato via alle 9 con le libere 3 Moto 3, Moto gp alle 9.55 e alle 13.30, poi Q1 e Q2 dalle 14.10. La domenica gare dalle 12 con la Moto 3, 13.20 Moto 2, 15.00 Moto gp. Tutto il fine settimana sarà trasmesso da Sky Sport Moto gp, canale 208, in streaming su Sky Go e Dazn. Differita in chiaro su Tv 8.

Palinsesto Sky

Venerdì 25 settembre

9.00 Moto3 Prove libere 1

9.55 MotoGP Prove libere 1

10.55 Moto2 Prove libere 1

13.15 Moto3 Prove libere 2

14.10 MotoGP Prove libere 2

15.10 Moto2 Prove libere 2

Sabato 26 settembre

9.00 Moto3 Prove libere 3

9.55 MotoGP Prove libere 3

10.55 Moto2 Prove libere 3

12.35 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30 MotoGP Prove libere 4

14.10 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 27 settembre

9.40 Moto3 Warm Up

10.10 Moto2 Warm Up

10.40 MotoGP Warm Up

12.00 Moto3 Gara

13.20 Moto2 Gara

15.00 MotoGP Gara

Palinsesto TV8

Sabato 26 settembre

15.15 Paddock Live

15.50 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

17.05 Paddock Live

Domenica 27 settembre

14.05 Differita Moto3 Gara

15.25 Differita Moto2 Gara

17.05 Differita MotoGP Gara



IL CIRCUITO – Il tracciato di Catalogna è situato a Montmelo, circa venti chilometri a nord di Barcellona ed è stato inaugurato nel 1991. E’ lungo 4.655 metri e presenta 16 curve per la Formula 1, considerando anche la chicane finale introdotta per le auto, 14 per le moto che nel finale proseguono con i due curvoni classici che immettono nel rettilineo. Non ci sono zone particolarmente lente, la maggioranza sono curve veloci dove la scorrevolezza sarà fondamentale con due punti di sorpasso principali in fondo ai due rettlinei: curva 1 e curva 10. Rispetto alle auto, le Moto gp possono sorpassare anche in curva 5. In Moto gp c’è stato sempre grande equilibrio tra le case, con tre marche diverse al successo negli ultimi quattro anni. Il record della pista appartiene in MotoGp a Jorge Lorenzo in 1’40”021 siglato nel 2018.