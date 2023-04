Nieto, il cuore spagnolo del team di Valentino. "La vittoria di Bez? Quasi non ci credo ancora"

Roma, 3 aprile 2023 - Amico di Valentino Rossi, ma sopratutto Team manager del sua squadra, di quel Mooney-Vr46 che con Marco Bezzecchi ha conquistato una vittoria magica, in Argentina.

Pablo Nieto, figlio d’arte, ex pilota, spagnolo, cuore pulsante del Vr46 è ripartito dal Sudamerica con un'overdose di orgoglio per il capolavoro del Bez. "E’ stata una giornata incredibile, non riesco a crederci ancora. Dopo 10 stagioni, dalla Moto3 fino alla MotoGP...".

La gioia per il trionfo di Bezzecchi è un film incredibile. Da condividere tutto insieme a Valentino. "Voglio ringraziare tutti gli sponsor, Mooney, i partner e soprattutto le persone che ci hanno accompagnato in questo percorso – rivede la sua carriera da manager, Nieto –. Marco e la squadra hanno lavorato sodo durante la preseason, si meritano questo risultato anche se è solo la seconda gara".

Ci sono gli applausi al pilota, è vero, ma anche quelli che Nieto rivolge alla Ducati. "La MotoGP – aggiunge – è la massima espressione nel nostro sport, non possiamo essere che felici. Ducati e il Team non stanno lasciando nulla al caso, Marco e Luca sono davvero in uno stato di grazia. Ora dobbiamo goderci il momento, rimanere con i piedi per terra e imparare a gestire questa nuova pressione. Andiamo avanti step by step e raccogliamo il massimo".