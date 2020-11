Valencia, 8 novembre 2020 - E' il giorno della gara per il Gran Premio di Europa, tappa del Motomondiale che si corre oggi sul circuito di Valencia. Ennesimo appuntamento di un Mondiale che per quanto riguarda la Motogp è più che mai avvincente quest'anno per la perdurante assenza del campione del mondo Marc Marquez. Oggi in pole position scatta lo spagnolo Pol Espargaro in sella ad una Ktm. Di fianco a lui in prima fila Alex Rins e Takaaki Nakagami. Morbidelli scatterà dalla terza fila mentre Dovizioso è in quarta fila. Molto indietro Valentino Rossi che è guarito dal Covid: il Dottore prenderà il via dalla sesta fila col 17° tempo.

Il Mondiale della Motogp è alle battute conclusive: dopo quello di oggi, resteranno da disputare solo altri due Gran Premi: il 15 e il 22 novembre, uno ancora a Valencia (Gp Repubblica Valenciana) e quello finale a Portimao.

La Moltogp inizierà alle 14 (più sotto le dirette di Motogp, Moto2 e Moto3).

Gp Valencia: gli orari tv

Oggi è il giorno della gara anche per la Moto3 (via alle 11) e la Moto2 (via alle 14.20).

Le classifiche: piloti - costruttori

Moto3: segui la diretta dalle 11