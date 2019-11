Valencia, 16 novembre 2019 - La MotoGp torna in pista il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento del motomondiale 2019. Anche sul circuito di Valencia, l'uomo da battare è il (già) campione del mondo Marc Marquez, insidiato dalle Yamaha che ieri sono apparse in gran spolvero. Sarà l'ultima gara per Jorge Lorenzo che ha annunciato nei giorni scorsi il ritiro. Oggi - dopo le prove libere 3 (segui qui il live) - è giorno di qualifiche: si parte alle 14,10 (diretta su SktSport e Tv8) in attesa della gara di domenica alla stessa ora.

Fabio Quartararo si prende la scena nel venerdì di libere a Valencia, dove domani si corre l’ultima prova stagionale del Mondiale MotoGp, il Gran Premio della Comunitat Valenciana. Dopo aver stabilito al mattino il miglior tempo in 1'31''455 davanti a Jack Miller, il pilota francese della Petronas Yamaha SRT scende a 1'30''735, rifilando quasi un decimo e mezzo a Maverick Vinales.

Giornata decisamente no per Valentino Rossi, che dopo la caduta in avvio è finito a terra anche nel secondo turno di prove chiudendo con il 14esimo tempo. Male anche la Ducati di Dovizioso, solo nono.

Jorge Lorenzo, al suo ultimo gp in carriera dopo l’annuncio del ritiro, ha terminato 16esimo.