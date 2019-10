Buriram, 5 ottobre 2019 - Si riparte oggi con le qualifiche in vista del Gp di Singapore 2019, 15esima prova stagionale del Mondiale MotoGp in programma domani a Buriram che potrà consacrare Marc Marquez campione per l'ottava volta, ieri protagonista di un brutto incidente che tuttavia non ha interrotto la sua corsa. Scatterà alle 9.10 la caccia alla pole, dopo che Fabio Quartararo in sella a una Yamaha Petronas ha fatto il miglior tempo (1:30.404) nella seconda sessione di prove libere. Secondo miglior tempo per Maverick Vinales staccato di appena 193 millesimi, terzo Franco Morbidelli a 221 millesimi. Quinta posizione per Valentino Rossi (+329), preceduto dall'australiano Jack Miller (+294). Sesto il campione del mondo Marquez (+487), tornato prontamente in pista dopo la brutta caduta rimediata nella prima sessione di libere. Andrea Dovizioso ottavo staccato di 623 millesimi.

IL PUNTO di Marco Galvani

Il brivido nel venerdì thailandese arriva in FP1 alla curva 7. Uno spaventoso highside scaraventa sull’asfalto Marc Marquez. Uno schianto violento. Honda in mille pezzi e lo spagnolo in ginocchio. Immobile nella via di fuga a tenere tutti col fiato sospeso. "Per i primi 5 secondi non riuscivo a respirare, ho avuto paura", confessa Marc. Tutti i controlli medici hanno dato esito negativo. E in FP2 era già in sella a battere il tempo (chiudendo poi 6°). L’incidente ormai acqua passata: "Colpa di un mio errore, ho chiuso completamente il gas ed è entrato il freno a motore". Non cerca alibi. Mai. Glielo riconosce pure Andrea Dovizioso, 8° con la Ducati (alle spalle della sorpresa Aleix Espargaro sull’Aprilia) e l’unico a poter rimandare la festa iridata di Marquez. Ballano due punti, ma "proverò a giocarmele tutte" promette il forlivese. Che, comunque, dovrà fare i conti anche dalla pattuglia Yamaha che ha iniziato il weekend in buona forma, piazzando tre M1 davanti a tutti: Quartararo, Viñales e Morbidelli, con Vale Rossi 5° dietro alla miglior "Rossa" di giornata, quella Pramac di Jack Miller. Oggi la sfida-pole, in differita su TV8 dalle 14. Domani all’alba le gare in diretta Sky: alle 6 Moto3, alle 7.20 Moto2 e alle 9 MotoGp (differita su TV8 alle 14).