MotoGp Silverstone, la diretta della gara

Roma, 7 agosto 2022 - È un Johann Zarco da record quello che oggi partirà dalla pole al Gp di Silverstone 2022 (gara in diretta) . Nelle qualifiche del Gran premio di Gran Bretagna, il centauro francese ha demolito il precedente primato e fissato il tempo di 1'57"767 in sella alla sua Ducati Pramac.

Ma chi ha confermato la propria crescita esponenziale all'interno di questa stagione è sicuramente Aprilia. Un pomeriggio quello di ieri vissuto all'insegna di timori dopo il violento highside di Aleix Espargaro in FP4 che per qualche istante ha fatto temere il peggio, ma il 'capitano' del team, pur claudicante, è tornato in sella alla sua moto e ha ottenuto uno straordinario sesto tempo, alle spalle del leader del Mondiale Fabio Quartararo (avanti in classifica di 21 punti ma domani con un long lap penalty da scontare) e della Ducati di 'Pecco' Bagnaia. Espargaro ha deciso che correrà anche oggi.

Conti alla mano saranno tre le moto italiane a partire in prima fila: due Ducati e un'Aprilia. Nelle prime cinque posizioni, le moto italiane diventano invece quattro, considerando che Bagnaia, ha ottenuto il quinto tempo, a 0''194 dalla pole.

La gara a Silverstone: favoriti e strategie

Ecco la griglia di partenza del Gp di Silverstone.

Prima fila: 1 Zarco, 2 Vinales, 3 Miller

Seconda fila: 4 Quartararo, 5 Bagnaia, 6 A. Espargaro

Terza fila: 7 Bezzecchi, 8 Bastianini, 9 Martin

Quarta fila: 10 Marini, 11 Rins, 12 Mir

Quinta fila: 13 Oliveira, 14 B. Binder, 15 Di Giannantonio

Sesta fila: 16 Gardner, 17 A. Marquez, 18 Bradl

Settima fila: 19 P. Espargaro, 20 Morbidelli, 21 Nakagami

Ottava fila: 22 Fernandez, 23 D. Binder, 24 Dovizioso

Nel 2023 il campionato del mondo FIM MotoGP tornerà nella cornice di Silverstone dal 4 al 6 agosto . Nel 2023 il paddock della MotoGP tornerà inoltre nell'International Paddock e nell'iconico complesso del Silverstone Wing: non accadeva dal 2012. La linea di partenza e di arrivo sarà quindi sul rettilineo di Hamilton, con Abbey come curva 1. "Siamo lieti di annunciare quando torneremo a Silverstone il prossimo anno. Saremo inoltre nell'International Paddock. La MotoGP si impegna ad aumentare il proprio impatto positivo e Silverstone è un partner prezioso nella nostra spinta a creare un futuro più sostenibile" - ha dichiarato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports - Come già annunciato, la MotoGP sarà alimentata al 100% da carburante sostenibile entro il 2027. Questa è solo una parte della nostra strategia globale che vede la sostenibilità al centro dell'attenzione di questo sport. È il momento di abbracciare questa innovazione e lasciarla ispirare tutte le nostre azioni, dentro e fuori la pista. Non vediamo l'ora di tornare al Wing, è il simbolo perfetto di ciò che è possibile unendo innovazione, grinta e passione condivisa per creare un cambiamento positivo".