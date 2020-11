Portimao (Portogallo), 22 novembre 2020 - Con Joan Mir già matematicamente campione MotoGp, nell'ultima gara a Portimao, in Portogallo, la festa sarà per Miguel Oliveira, il beniamino di casa che in sella alla Ktm ha conquistato ieri la sua prima, e in assoluto la prima per un portoghese, pole nella classe regina.

L'ultimo appuntamento del mondiale 2020 lascia aperta la sola lotta al secondo posto con il nostro Morbidelli, vincente a Valencia, che può vestire i panni del vice campione del mondo e migliore pilota delle Yamaha. Ma dietro di lui in agguato ci sono: a 4 punti la Suzuki di Rins, a 15 la Yamaha di Vinales e a 17 Quartararo e Dovizioso.

Warm-up

Cal Crutchlow oggi ha fatto suo sull'ultimo warm up della stagione con il miglior tempo: 1'40"067. Secondo è stato del giapponese Nakagami, sempre su Honda, staccato di 114 millesimi. Terzo il sudafricano Brad Binder su KTM (+0.129). Solo undicesimo Oliveira (KTM), ieri in pole davanti al suo pubblico. Il neo campione della MotoGp Joan Mir (Suzuki) è ottavo.

Gp Portogallo, orari e dove vederlo in tv

La griglia di partenza

1a fila

1. Miguel Oliveira (Por) Ktm in 1'38''892 alla media di 167.1 km/h

2. Franco Morbidelli (Ita) Yamaha 1'38''936

3. Jack Miller (Aus) Ducati 1'39''038

2a fila

4. Cal Crutchlow (Gbr) Honda 1'39''156

5. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1'39''199

6. Stefan Bradl (Ger) Ktm 1'39''204

3a fila

7. Johann Zarco (Fra) Ducati 1'39''238

8. Maverick Vinales (Spa) Yamaha 1'39''260

9. Pol Espargaro (Spa) Ktm 1'39''284

4a fila

10. Alex Rins (Spa) Suzuki 1'39''467

11. Takaaki Nagakami (Jpn) 1'39''531

12. Andrea Dovizioso (Ita) Ducati 1'39''587

5a fila

13. Brad Binder (SudAfrica) KTM 1'39"390

14. Aleix Espargaro (Spa) Aprilia 1'39"762

15. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1'40"019

6a fila

16. Alex Marquez (Spa) Honda 1'40"049

17. Valentino Rossi (Ita) Yamaha 1'40''058

18. Danilo Petrucci (Ita) Ducati 1'40"091

7a fila

19. Lorenzo Savadori (Ita) Aprilia 1'40"174

20. Joan Mir (Spa) Suzuki 1'40"290

21. Tito Rabat (Spa) Ducati 1'40"427

8a fila

22. Mika Kallio (Fin) KTM 1'41"753

Le classifiche: piloti - costruttori

Moto 3

Nella classe Moto 3 Raul Fernandez vince l'ultima prova. Il pilota spagnolo della Ktm ha preceduto sul traguardo Dennis Foggia, Honda del team Leopard, e Jeremy Alcoba, altra Honda. La festa però è tutta per il connazionale Albert Arenas che su Ktm è 12° laureandosi campione del mondo. L'italiano Tony Arbolino, nonostante una grande rimonta, è vice campione.

Moto 2

Remy Gardner parte in pole position nella Moto2. Il pilota australiano a suo fianco ha Luca Marini dello Sky VR46 Racing Team e Fabio Di Giannantonio in sella alla Speed Up. artirà dalla quarta casella dello schieramento, invece, Enea Bastianini, leader del mondiale, che precede il principale sfidante, Sam Lowes e Jorge Martin.