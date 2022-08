MotoGp oggi: prove libere live. Diretta da Silverstone (10.55)

5 agosto 2022 - La stagione di MotoGp riparte da Silverstone che domenica 7 agosto ospita il Gran premio d i Gran Bretagna, tappa numero 12 del Motomondiale. L'appuntamento oggi è con le due sessioni di prove libere . Alle 10.55 le FP1 della classe regina che tornerà in pista alle 15.10, per le libere 2 (qui sotto la diretta ). Sarà battaglia sul circuito inglese dopo il Gp di Assen che ha visto il leader del mondiale Fabio Quartararo (al comando con 172 punti) ritirarsi per una doppia caduta. Il campione del mondo in carica partirà con una penalità , un long lap penalty, comminato dopo un contatto con Aleix Espargaro . Proprio lo spagnolo, secondo il classifica con 151 punti, tenterà di approfittarne, insieme a Pecco Bagnaia (114 punti), vincitore in Olanda. "Se voglio ancora avere una possibilità di vincere il Mondiale devo concludere più gare quando non sono in grado di vincerle, evitando cadute", ha sottolineato il piemontese della Ducati.

Alla vigilia del gran premio inglese la notizia però è il ritiro di Andrea Dovizioso : il forlivese della Yamaha ha annunciato ieri che non terminerà la stagione. Fra tre gare, dopo il Gp di San Marino del 4 settembre a Misano, appenderà il casco al chiodo, lasciando la moto a Cal Crutchlow, per gli ultimi sei Gp della stagione.

Gp Silverstone live