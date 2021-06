Sachsenring (Germania), 20 giugno 2021 - Johann Zarco su Ducati Pramac partirà in pole position, classe MotoGp, nel Gran premio di Germania 2021. Sul circuito del Sachsenring il pilota francese in prima fila sarà affiancato dal connazionale Fabio Quartararo (su Yamaha) e lo spagnolo Aleix Espargaro (su Aprilia, tornata in prima fila dal 2000). Jack Miller (Ducati), Marc Marquez (Honda) e Miguel Oliveira (KTM) compongono la seconda fila. Italiani in difficoltà sul rettifilo tedesco con Francesco Bagnaia, sulla seconda moto ufficiale di Borgo Panigale, migliore del gruppo azzurro in decima posizione: Luca Marini (14esimo), Enea Bastianini (15esimo). In sesta fila Valentino Rossi, che ha fallito l'ingresso in Q2. Sull'altra Yamaha Petronas Franco Morbidelli è 18esimo, poi Danilo Petrucci (KTM) 19esimo. Male anche il campione del mondo in carica, Joan Mir, solo 17esimo.

L'ultima sessione di prove libere, disputate questa mattina, Quartararo ha fatto segnare il miglior tempo seguito da Pol Espargaro (Honda) e poi il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu). Poi in netto miglioramentio dai tempi di ieri Mir (Suzuki Ecstar) e Franco Morbidelli. Sesto Maverick Viñales (Yamaha), seguito da Bagnaia e Marquez. Nono tempo nel Warm Up per Jorge Martin (Pramac). Chiude la top ten Aleix Espargaro (Aprilia Gresini Team). Poi Valentino Rossi. Solo sedicesimo il poleman Zarco.

1 Johann Zarco Fabio

2 Fabio Quartararo

3 Aleix Espargarò

4 Jack Miller

5 Marc Marquez

6 Miguel Oliveira

7 Jorge Martin

8 Pol Espargarò

9 Takaaki Nakagami

10 Francesco Bagnaia

11 Alex Rins

12 Alex Marquez

13 Brad Binder

14 Luca Marini

15 Enea Bastianini

16 Valentino Rossi

17 Joan Mir

18 Franco Morbidelli

19 Danilo Petrucci

20 Iker Leuuona

21 Maverick Vinales

22 Lorenzo Savadori

Moto 3

Pedro Acosta, su Red Bull KTM Ajo, ha vinto nella classe. Lo spagnolo è arrivato davanti al giapponese Kaito Toba, su KTM. Terzo l'italiano Dennis Foggia, su Honda, anche grazie alla sanzione inflitta aJeremy Alcoba per "guida irresponsabile" all'ultimo giro.

La classifica piloti Moto3:

1. Pedro Acosta (Esp) 145 punti

2. Sergio Garcia (Esp) 90

3. Jaume Masia (Esp) 72

4. Niccolò Antonelli (Ita) 65

5. Romano Fenati (Ita) 64

6. Dennis Foggia (Ita) 61

7. Darryn Binder (Rsa) 60

8. Andrea Migno (Ita) 58

9. Ayumu Sasaki (Jpn) 57

10. Jeremy Alcoba (Esp) 52

Costruttori: 1. Ktm 177 punti 2. Honda 153 3. GasGas 102 4. Husqvarna 68.

Moto 2

Remy Gardner su Kalex è giunto primo in Moto2. L'australiano conserva così leadership del Mondiale (successi al Mugello e in Catalogna). Secondo lo spagnolo Aron Canet (Boscoscuro) e l'italiano Marco Bezzecchi (Kalex). In ripresa Fabio Di Giannantonio (Kalex) che pesca un quarto posto, seguito dal britannico Sam Lowes (Kalex) e dal tedesco Marcel Schrotter, anche lui Kalex. Da segnalare le cadute di Raul Fernandez (Red Bull Ktm Ajo), di Augusto Fernandez e di Lorenzo Baldassari, portato anche al centro medico per un check-up.