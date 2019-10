Motegi, 17 ottobre 2019 – Con un Mondiale già nella tasca di Marc Marquez, si corre per la gloria e per definire il podio mondiale della Moto Gp. Da domani a domenica si correrà il Gran premio del Giappone. Dal 1962 il calendario prevede la tappa nipponica di Moto Gp, ma solo dal 2004 si corre sul tracciato di Motegi, che ha sostituito Suzuka. Sul circuito giapponese non esiste un mattatore assoluto, su quindici edizioni ci sono stati otto vincitori diversi. I migliori sono Loris Capirossi, Jorge Lorenzo e Daniel Pedrosa con tre vittorie, poi Marquez due, a quota uno Stoner, Rossi (nel lontano 2008), Dovizioso e Tamada. Anche per le marche il palmares è diviso: sei vittorie per Honda, cinque per Ducati e quattro per Yamaha.

IL CIRCUITO – Il Twin Ring di Motegi presenta un tracciato classico da 4.801 metri e un ovale da 2.493 metri. Si tratta di un circuito misto-veloce, con staccate impegnative in discesa e una velocità massima di 275 orari e una minima di 65. Si parte dal rettilineo di partenza da 260 orari, poi staccata a destra da 95 orari di curva uno e due da raccordare, breve accelerazione e curvone a sinistra da 90 orari, in cui preferire una buona uscita in accelerazione. Altro allungo per la difficile staccata del tornantino a destra della 5 da 75 orari, qui inizia un tratto misto con il curvone veloce a destra della 6 da 180 orari poi la S Curve da 115 orari, che porta alla staccata da 80 orari della V Corner a sinistra. Breve accelerazione, tornantino a destra da 65 orari di curva 10 che immette nel Downhill Straight da 275 orari per la staccata in discesa della 90 Corner, segue breve accelerazione poi ultima chicane da 80 orari che immette di nuovo nel rettilineo di arrivo.

Come sempre sarà Sky Sport a trasmettere in diretta tutto il weekend sul canale 208 del bouquet Sky. Si parte alle ore 2 di notte tra giovedì e venerdì con le prime prove libere della Moto 3, la Moto Gp avrà le Fp1 alle 3.50 ed Fp2 alle 8.05. Il sabato si parte sempre alle 2 di notte con le Libere 3 Moto 3, Fp3 Moto Gp alle 3.50, Fp4 alle 7.25, Qualifiche dalle 8. Domenica gare a partire dalle 5 Moto 3, 6.20 Moto 2, 8 Moto Gp.

Orari Sky



Venerdì 18 ottobre



02.00: Diretta Moto3 Prove Libere 1

02.55: Diretta Moto2 Prove Libere 1

03.50: Diretta MotoGP Prove Libere 1



06.15: Diretta Moto3 Prove Libere 2

07.10: Diretta Moto2 Prove Libere 2

08.05: Diretta MotoGP Prove Libere 2



Sabato 19 ottobre

02.00: Diretta Moto3 Prove Libere 3

02.55: Diretta Moto2 Prove Libere 3

03.50: Diretta MotoGP Prove Libere 3



05.35: Diretta Moto3 Qualifiche

06.30: Diretta Moto2 Qualifiche

07.25: Diretta MotoGP Prove Libere 4

08.05: Diretta MotoGP Qualifiche



Domenica 20 ottobre



01.40: Diretta Moto3 Warm Up

02.10: Diretta Moto2 Warm Up

02.40: Diretta MotoGP Warm Up



05.00: Diretta Moto3 Gara

06.20: Diretta Moto2 Gara



08.00: Diretta MotoGP Gara

Orari Tv 8

Sabato 19 ottobre



14.00: Sintesi Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2



Domenica 20 ottobre



11.00: Differita Moto3 Gara



12.15: Differita Moto2 Gara

14.00: Differita MotoGP Gara