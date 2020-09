Bologna, 10 settembre 2020 – Grande spettacolo di motori in Italia nel weekend. Tutto il mondo sarà sintonizzato con il vecchio stivale, da un lato al Mugello la Formula 1 con il Gran Premio numero mille della Ferrari, dall’altro a Misano il tradizionale fine settimana della MotoGp che chiude l’estate motoristica. Al termine del doppio Gp a Spielberg la classifica mondiale si è riaperta definitivamente. Quartararo ha infatti solo tre punti di vantaggio su Dovizioso, il francese ha conquistato 50 punti nelle prime due gare ma solo 20 nelle successive tre. Terzo Miller a 56 e staccato di 14 lunghezze e in generale fino a Rossi, settimo con 25 punti di ritardo, tutti sono in lotta per il titolo.

Classifica piloti - Costruttori

Calendario - Risultati

Orari e dove vederla in tv

Per il weekend romagnolo prevista la diretta tv sia a pagamento che in chiaro. Si parte venerdì 11 settembre con le libere Moto 3 alle 8.55, Moto gp con libere 1 alle 9.50 e libere 2 alle 14.05. Al sabato libere 3 Moto gp alle 9.50, libere 4 alle 13.30, qualifiche dalle 14.10. La domenica via alle gare dalle 10 con la Moto E, poi Moto 3, Moto 2 e alle 14 Moto gp. Diretta di tutti il weekend su Sky Sport Moto gp, canale 208 di Sky, e in streaming su Sky Go e Dazn. Diretta in chiaro di tutte le qualifiche e di tutte le gare su Tv 8.

​Palinsesto Sky

Venerdì 11 settembre

ore 8:55 prove libere 1 Moto3

ore 9:50 prove libere 1 MotoGP

ore 10:50 prove libere 1 Moto2

ore 13:10 prove libere 2 Moto3

ore 14:05 prove libere 2 MotoGP

ore 15:05 prove libere 2 Moto2

Sabato 12 settembre

ore 8:55 prove libere 3 Moto3

ore 9:50 prove libere 3 MotoGP

ore 10:50 prove libere 3 Moto2

ore 12:30 qualifiche Moto3

ore 13:30 prove libere 4 MotoGP

ore 14:10 qualifiche MotoGP

ore 15:10 qualifiche Moto2

ore 16:00 MotoE

Domenica 13 settembre

ore 8:15 warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

ore 10:00 gara MotoE

ore 11:00 gara Moto3

ore 12:20 gara Moto2

ore 14:00 gara MotoGP

Palinsesto TV8

sabato 12 settembre

ore 12:35 qualifiche Moto3

ore 13:30 prove libere 4 MotoGP

ore 14:10 qualifiche MotoGP

ore 16:45 qualifiche Moto2

domenica 13 settembre

ore 10:00 gara MotoE

ore 11:00 gara Moto3

ore 12:20 gara Moto2

ore 14:00 gara MotoGP

Il circuito di Misano

Il Misano World Circuit è intitolato alla memoria di Marco Simoncelli e misura 4.226 metri con 15 curve (10 a destra e 5 a sinistra). E’ stato inaugurato nel 1972 e dal 2007 si corre stabilmente nel mondiale Moto gp con 3 vittorie a testa per Rossi, Lorenzo e Marquez, 2 per Pedrosa e una per Andrea Dovizioso nel 2018, quando stabilì anche il record della pista in 1.32.678. Rossi invece non vince su questo circuito dal lontano 2014.