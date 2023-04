MotoGp, Marquez salta anche Jerez de la Frontera

Milano, 26 aprile 2023 - Niente Gran premio di casa per Marc Marquez. Il pilota iberico, già assente in occasione della tappe di MotoGp in Argentina e negli Stati Uniti, sarà costretto a saltare anche la gara in programma nel weekend a Jerez de la Frontera. Il portacolori della Honda infatti non ha recuperato appieno dalla frattura alla mano destra rimediata dopo lo scontro con Miguel Oliveira al terzo giro della corsa in Portogallo e dovrà quindi pazientare ancora. Possibile che il suo rientro in pista avvenga in Francia, nel fine settimana compreso dal 12 al 14 maggio.

Il comunicato della Honda

“Martedì 25 aprile, Marc Marquez si è sottoposto a un controllo medico presso l’Ospedale Ruber Internacional dopo essere stato operato con successo quattro settimane fa per una frattura intra-articolare del primo metacarpo della mano destra. I progressi clinici e radiologici sono stati giudicati soddisfacenti, ma tuttavia, a causa della natura della frattura e del tempo trascorso - si legge nel comunicato diffuso dalla Honda - l’équipe medica guidata dal Dr. Roger de Oña insieme a Marquez, ha deciso di continuare il recupero e la preparazione nelle prossime settimane e di concentrare il suo possibile rientro sul GP di Francia, dal 12 al 14 maggio. Iker Lecuona del Team HRC nel WorldSBK sostituirà Marc Marquez per il prossimo Gran Premio di Spagna.”

Le parole di Marquez

Delusione nelle parole di Marquez. “Ieri abbiamo fatto un’altra TAC ed è stato confermato che, nonostante l’infortunio stia progredendo positivamente, l’osso non è ancora completamente guarito e correre a Jerez sarebbe stato rischioso. Insieme al team medico, abbiamo deciso di non correre rischi, di aspettare altre due settimane e di tornare a Le Mans - sottolinea il classe '93 - Mi dispiace molto perdere il Gran Premio di Spagna perché è sempre speciale, per l’atmosfera che si respira, perché è una delle gare di casa e soprattutto per i tifosi. Continuerò la riabilitazione e lavorerò per tornare il prima possibile. Grazie per i vostri messaggi di sostegno!”.

L'albo d'oro del Gp di Jerez de la Frontera

Marquez dovrà quindi guardare in tv il Gp di Jerez de la Frontera, che in passato lo ha visto trionfare tre volte (2014, 2018 e 2019). L'ultima edizione della corsa spagnola è andata a Francesco Bagnaia, mentre le due precedenti a Jack Miller (2021) e Fabio Quartararo (2020). In 14 occasioni ha vinto un iberico, mentre in 11 ha tagliato il traguardo per primo un italiano. Il più vincente dei nostri rappresentanti? Valentino Rossi con ben sette successi (2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 e 2016)

Leggi anche: F1, sprint race: ecco le novità. Nuovo format al via da Baku: pole position del Gp al venerdì