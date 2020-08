Milano, 10 agosto 2020 - Niente Gran Premio d'Austria per Marc Marquez, un forfait che accende ancor di più la corsa al Mondiale di Motogp. Reduce dalla doppia operazione all'omero del braccio destro che lo ha costretto a saltare il secondo appuntamento a Jerez de la Frontera e quello a Brno, il pilota spagnolo di MotoGp non scenderà in pista nemmeno al Red Bull Ring di Spielberg nel prossimo weekend. A rivelarlo è stato Stefan Bradl, scelto dalla Honda come sostituto del campione del mondo in carica. Il tedesco ha infatti dato appuntamento sui social ai propri tifosi al Gp d'Austria. Ne consegue insomma che Marquez resterà ancora per un po' ai box: da escludere una sua presenza anche per il successivo Gp di Stiria. Il rientro del classe '93 dovrebbe avvenire in occasione del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, fissato in calendario per il fine settimana del'11/12/13 settembre.

Intanto senza il suo fenomeno, la Honda arranca. Sul tracciato di Brno il fratello minore di Marc, Alex, e Bradl hanno chiuso lontanissimi dalle posizioni di vertice, rispettivamente 15° e 18°. A beneficiare dell'assenza di Marquez è soprattutto Fabio Quartararo, che guida la classifica mondiale con 59 punti, 17 in più di Maverick Vinales, primo degli inseguitori. Scorrendo la graduatoria, Il primo rappresentante della casa giapponese è Alex Marquez, 13° con 13 punti conquistati. Ancora a quota 0 Marc, al quale servirà qualcosa di più di un miracolo al rientro per sperare di recuperare il distacco dal francese del team Petronas.