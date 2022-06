MotoGp, Puig avverte: "Per Marquez recupero graduale"

Bologna, 8 giugno 2022 - Quarta operazione al braccio destro per Marc Marquez. L'otto volte campione del mondo è già rientrato a casa dove inizierà la riabilitazione in ottica stagione 2023. Il recupero stavolta sarà graduale per evitare ricadute o complicazioni, in modo da rientrare in gara al massimo delle possibilità. La quarta operazione è stata resa necessaria per recuperare ampia mobilità al braccio destro e per riallineare l'osso.

Puig: "Recupero graduale"

aggiornare sulle condizioni di Marc Marquez è stato il team manager della Repsol Honda Alberto Puig. Fondamentale un recupero graduale e controllato del braccio destro: "I medici valuteranno la situazione più o meno ogni due o tre settimane - le parole del manager - La priorità ora è la guarigione dell'osso ed evitare complicazioni. Siamo contenti che ora Marc sia a casa e che possa pensare al recupero. Dal punto di vista medico ci è stato detto che servirà procedere per gradi e controlli regolari".

