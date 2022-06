MotoGp, Marquez: "Bagnaia il più veloce, ma Quartararo ed Espargaro sono più costanti"

Bologna, 1 giugno 2022 - Marc Marquez si ferma di nuovo e sarà costretto a guardare il resto della stagione Moto gp dalla tv. L'otto volte campione del mondo è negli Stati Uniti dove domani si sottoporrà al quarto intervento chirurgico al braccio destro dopo la frattura all'omero rimediata a Jerez due anni fa. L'obiettivo di Marquez è ottenere la massima mobilità e forza al braccio in ottica 2023, con la speranza di tornare a giocarsi il titolo mondiale.



Marquez: "Bagnaia veloce, ma Quartararo più costante"



Lo spagnolo ha fornito però la sua opinione dopo la vittoria di Bagnaia al Mugello, con un Quartararo sorprendentemente aggressivo e consolidato in cima alla vetta della classifica piloti con 8 punti su Espargaro, 28 su Bastianini e 41 su Bagnaia: "Il più veloce è Bagnaia, ma i più costanti sono Fabio e Aleix - le parole di Marquez a Motorsport.com - Quartararo mi ha sorpreso al Mugello per la sua modalità di attacco, questa cosa gli metterà le ali perché il tracciato non era adatto a Yamaha. Bagnaia? Se vince due o tre gare in fila può diventare pilota di riferimento".



