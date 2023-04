MotoGp, Luca Marini sulle orme di Valentino

Roma, 17 aprile 2023 - Il suo nome è Luca. Luca Marini, per completare il documento d’identità. Poi, certo, c’è anche dell’altro. Come ad esempio che Luca è il fratello di Valentino Rossi. Che con Vale è cresciuto insieme a motori, motorini e motociclette. Che, da sempre, è il portabandiera del team creato, messo in piedi e adesso vincente anche in MotoGp, di suo fratello, il Mooney-Vr46.

Luca, però, a Austin ha fatto un passo in avanti e in un certo senso ha deciso di lanciare un messaggio forte e chiaro sulle sue qualità, sul suo essere un pilota forte. E non solo, appunto, perché alla sua anagrafe ci sta scritto: fratello di Valentino Rossi.

Luca, del resto, sta galoppando in un percorso di crescita a cinque stelle. Ha doti e caratteristiche di un pilota di primissimo piano. Ha carattere, è un combattente, è consapevole che nella scuola dei campioni del domani (che è già il presente, ovvero il 2023), un posto in prima fila lo merita. Assolutamente. E non solo, ecco il nocciolo della questione, perché lui è il fratello di Rossi.

A Valentino, sicuramente, Marini ha ’rubato’ tutto. Inevitabile e giusto, sia chiaro, quando hai la fortuna di vivere con un Leggenda. Da Valentino, Luca si è fatto consegnare consigli, suggerimenti, segreti.

Poi, però, in pista ha iniziato ad andarci da solo. A spingere da solo e ritagliarsi, come è stato in Texas, un risultato che ha fatto capire a tutti di che stoffa è fatto Luca. Luca Marini, quel pilota bravo e dal potenziale senza limiti che sa portare alla grande la Ducati del Mooney-Vr46 e che davvero, non è più solo e semplicemente il fratello di Valentino Rossi.