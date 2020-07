Jerez de la Frontera, 18 luglio 2020 - Il primo appuntamento del mondiale di MotoGp entra nel vivo oggi con le qualifiche. Dopo le prove libere del Gran Premio di Spagna a Jerez che hanno stabilito i dieci qualificati alla Q2, nel Q1 Alex Rins e Pol Espargaro sono i due piloti che sono riusciti a qualificarsi per il round successivo di qualifiche. Il pilota spagnolo della Suzuki trova il miglior tempo in Q1 con 1'37"063, mettendosi alle spalle Espargaro (KTM). Brad Binder è il primo degli esclusi e partirà dalla tredicesima casella in griglia. Fuori, tra gli altri, anche Danilo Petrucci, che scatterà dalla quattordicesima piazza e Alex Marquez con il penultimo tempo.

Review prove libere

Nelle prime due sessioni di prove libere ha parlato spagnolo: Marc Marquez subito dominante nelle libere 1, con il miglior tempo per il campione in carica, con un vantaggio di due centesimi su Maverick Vinales. Nella seconda sessione, invece, che ha visto Franco Morbidelli al top con il miglior tempo, Marquez si è reso protagonista anche di una caduta, per fortuna senza conseguenze. Attardato Valentino Rossi (13° e 20°). Nelle libere 3, Quartararo è leader di sessione, con un nuovo tempo da record, seguito da Miller e Mir. Quarta posto per il campione del mondo Marquez, seguito da Vinales, Crutchlow e Morbidelli settimo, mentre Valentino Rossi, si piazza ottavo, seguito da Bagnaia e Dovizioso che entrano nella Q2. Solo 13esimo Petrucci. Nella quarta sessione il più veloce è Marquez; alle sue spalle si piazzano Vinales e Mir. Quarto Miller e quinto Rins.

Prove libere e qualifiche, segui la diretta live

Orari MotoGp

La novità di questa stagione sarà la diretta live non solo ad appannaggio di Sky, sul classico canale 208, ma anche sulla piattaforma Dazn. Dopo le libere, oggi la qualifica della massima serie sarà alle 14.10, gare alla domenica a partire dalle 10 con la Moto E, poi a seguire Moto 3, Moto 2 e alle 14 la Moto Gp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, Tv 8 trasmetterà la differita di qualifiche e gara.

Sky e Dazn

Sabato 18 luglio

09:00 Moto3 Prove Libere 3

09:55 MotoGP Prove Libere 3

10:55 Moto2 Prove Libere 3

11:50 MotoE Prove Libere 3

12:35 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30 MotoGP Prove Libere 4

14:10 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:05 MotoE E-Pole



Domenica 19 luglio

08:20 Moto3 Warm Up

08:50 Moto2 Warm Up

09:20 MotoGP Warm Up

10:05 MotoE Gara

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

Tv 8

Sabato 18 luglio

15:30 Sintesi qualifiche

Domenica 19 luglio

14:00 Moto3 Gara

15:30 Moto2 Gara

17:00 MotoGP Gara

Il circuito

Il circuito di Jerez de la Frontera è situato nei pressi di Cadice in Andalusia ed è lungo 4.423 metri e presenta 13 curve. L’inaugurazione è avvenuta nel 1985 e per un periodo di tempo ci ha corso anche la Formula 1, Schumacher ci perse un Mondiale con Jacques Villeneuve. Per le moto è un circuito con poche possibilità di sorpasso, una delle curve più famose è l’ultimo tornantino dove Rossi in più di una circostanza ha vinto il duello decisivo (famoso un contatto con Sete Gibernau). Anche in fondo al rettilineo di partenza si può tentare ma la possibilità più ghiotta è in fondo al lungo rettilineo opposto, velocità massima da 280 orari, che porta a curva 6. Il finale è fatto di una serie di curvoni ad alta velocità verso destra. Il record della pista per la Moto Gp è di Marc Marquez con 1’38.051 su Honda nel 2019.