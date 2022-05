MotoGp Francia 2022: libere 2 a Bastianini. Classifica e tempi

Le Mans (Francia), 13 maggio 2022 - Elia Bastianini firma il miglior tempo delle prove libere del Gran Premio di Francia di MotoGp. A Le Mans il pilota riminese della Ducati Team Gresini nella seconda sessione ha firmato il crono di 1'31''148. Dietro a Bastianini, Aleix Espargarò staccato di 202 millesimi, mentre in terza posizione c'è Alex Rins (+0''297). Quinto tempo per la Ducati di Francesco Bagnaia (+0»487) davanti a Fabio Quartararo su Yamaha, sesto. Solo quindicesimo Marc Marquez su Honda.

Nella prima sessione di libere del venerdì era stato Pol Espargarò su Honda a mettere a segno il miglior tempo. Il pilota spagnolo in 1'31''771 aveva preceduto la Suzuki di Rins (+0''109) e la Ducati di Bagnaia (+0''122). Quarto tempo per il campione del mondo Quartararo (+0''141) davanti alla Aprilia di Aleix Espargaro (+0''162). Scivolata alla curva 8 per Bastianini: nessuna conseguenza per il pilota del team Gresini, che è tornato subito in pista.

Segui la diretta delle prove libere

Orari tv



Orari SKY



Venerdì 13 maggio

ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2

ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2

ore 16.50-17.00, Moto E, Qualifica 1

ore 17.10-17.20, Moto E, Qualifica 2



Sabato 14 maggio

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1

ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2

ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1

ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2

ore 16.25, Moto E, Gara 1



Domenica 15 maggio

ore 9.00-9.10, Moto 3, Warm Up

ore 9.20-9.30, Moto 2, Warm Up

ore 9.40-10.00, Moto GP, Warm Up

ore 11.00, Moto 3, Gara

ore 12.20, Moto 2, Gara

ore 14.00, Moto GP, Gara

ore 15.30, Moto E, Gara 2



Orari TV8



Sabato 14 maggio

ore 15.30 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP



Domenica 15 maggio

ore 14.05 Moto3, Gara

ore 15.25 Moto2, Gara

ore 17.05 MotoGP, Gara

