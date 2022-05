MotoGp oggi live: Bagnaia in pole. Le Mans in diretta: prima fila Ducati e Aprilia

Articolo : Bagnaia in pole position. Griglia di partenza a Le Mans

Le Mans (Francia), 15 maggio 2022 - Alle 14, al via del Gran Premio di Francia 2022 della MotoGp, scatta la caccia alle moto italiane: le Ducati di Borgo Panigale di Francesco 'Pecco' Bagnaia, in pole, e del compagno Jack Miller, a fianco in prima fila, e della terribile Aprilia di Aleix Espargaro.

Il campione del mondo e leader della classifica, nonché idolo di casa, il francese Fabio Quartararo (Yamaha), è in seconda fila con Enea Bastianini (Ducati-Gresini) e Joan Mir (Suzuki): infatti Johann Zarco (Ducati Pramac) è stato retrocesso di tre posizioni dal sesto posto ottenuto in classifica per aver disturbato un altro pilota. Nella terza fila quindi gli spagnoli Alex Rins (Suzuki), Jorge Martin (Ducati) e il francese. Quarta fila tutta Honda con Marc Marquez, Pol Espargaro e Takaaki Nakagami.

Griglia di partenza: 27 giri del circuito di Le Mans.

1a fila

1. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1'30"450

2. Jack Miller (Aus) Ducati 1'30"519

3. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia 1'30"609

2a fila

4. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1'30"688

5. Enea Bastianini (Ita) Ducati 1'30"711

6. Joan Mir (Esp) Suzuki 1'30"943

3a fila

7. Alex Rins (Esp) Suzuki 1'30"977

8. Jorge Martin (Esp) Ducati 1'31"068

9. Johann Zarco (Fra) Ducati 1'30"863

4a fila

10. Marc Marquez (Esp) Honda 1'31"148

11. Pol Espargaro (Esp) Honda 1'31"526

12. Takaaki Nakagami (Jpn) Honda 1'31"595

Moto 3

Jaume Masiá su Ktm ha conquistato il circuito francese nella classe Moto 3. Dietro lo spagnolo è giunto il giapponese Ayumu Sasaki, e terzo un altro iberico: Izan Guevar. Al quarto posto l'italiano Dennis Foggia. In classifica Sergio Garcia è sempre in vetta con 112, davanti a Foggia (95) e Masiá (95). Da segnalare una bandiera rossa per una caduta di gruppo causata dalla pioggia battente. Fuoripista: Andrea Migno, Jaume Masiá, Daniel Holgado, Izan Guevara, Sergio Garcia, Ayumu Sasaki e Ivan Ortola.

Ordine di arrivo della classe Moto3:

1. Jaume Masia (Esp) Ktm in 24'04"119 alla media di 146 km/h

2. Ayumu Sasaki (Jpn) Husqvarna a 0"150

3. Izan Guevara (Esp) GasGas a 0"220

4. Dennis Foggia (Ita) Honda a 0"322

5. Tatsuki Suzuki (Jpn) Honda a 0"529

6. Carlos Tatay (Esp) CfMoto a 1"594

7. Sergio Garcia (Esp) GasGas a 2"007

8. Ryusei Yamanaka (Jpn) Ktm a 2"275

9. Deniz Oncu (Tur) Ktm a 2"502

10. Andrea Migno (Ita) Honda a 2"917

Giro più veloce: (12°) Izan Guevara (Esp) in 1'42"081 a 147.5 km/h.

La classifica di Moto3:

Piloti

1. Sergio Garcia (Esp) 112 punti

2. Jaume Masia (Esp) 95

3. Dennis Foggia (Ita) 95

4. Izan Guevara (Esp) 89

5. Ayumu Sasaki (Jpn) 75

6. Deniz Oncu (Tur) 70

7. Andrea Migno (Ita) 58

8. Carlos Tatay (Esp) 52

9. Tatsuki Suzuki (Jpn) 38

10. Kaito Toba (Jpn) 37

Costruttori:

1. GasGas 140 punti

2. Ktm 123

3. Honda 116

4. Husqvarna 86

5. CfMoto 71.

Moto 2

Anche in Moto 2 una Ktm prima: Augusto Fernandez ha preceduto il connazionale Aron Canet (Flexbox HP40), e il thailandese Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia). L'italiano Celestino Vietti ottavo, caduti di Arbolino e Acosta. Nella classifica piloti Vietti in vetta con 108 punti, seguito da Ogura (92), Canet (89), Arbolino (70) e Fernandez (69).