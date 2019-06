Barcellona, 15 giugno 2019 - Si riparte oggi dalle libere 3 del Gp di Catalunya 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Ieri Fabio Quartararo ha piazzato la zampata, risultando il più veloce al termine delle prove libere 2. Il giovane pilota franco-italiano, fresco di intervento al braccio destro per risolvere il riacutizzarsi di una sindrome compartimentale, ha piazza la sua Yamaha del team Petronas davanti a tutti, con il miglior tempo di 1'40"079 al termine della sessione pomeridiana. Ma anche al mattino era stato molto veloce, piazzandosi ad un decimo dal best lap di Marc Marquez. Il campione del mondo della MotoGP, nel pomeriggio di ieri ha sfruttato il tempo a disposizione per preparare al meglio la sua Honda Hrc girando con gomme usate, risultando a fine giornata nono con l'1'40"679 della FP1, unico a non migliorarsi.

Ora tocca alle libere 3, mentre alle 14.10 scatta il via per la caccia alle pole del Gran premio di Spagna.

Gp di Catalunya, segui il live di libere e qualifiche