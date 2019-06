Barcellona, 16 giugno 2019 - Sarà una gara apertissima quella che si gioca sul circuito di Montmelò nel Gp di Catalunya 2019. Fabio Quartararo, che ieri si è imposto conquistando la pole (e ha dettato legge anche stamattina nel warm up) darà del filo da torcere al campione del mondo in carica e leader della MotoGp Marc Marquez, che ieri ha fatto segnare il secondo miglior tempo ed è stato l'unico a spezzare il dominio assoluto delle Yamaha nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Per il giovane pilota transalpino del team Petronas, reduce da una operazione all'avanbraccio a Barcellona solo pochi giorni fa, è la seconda pole stagionale e la terza prima fila. Terzo in pista Maverick Vinales, su Yamaha ufficiale, a 0.226. Lo spagnolo, però, è stato successivamente retrocesso di tre posizioni per aver rallentato Quartararo, impegnato nel suo ultimo time-attack. L'ottima giornata della Yamaha è stata confermata anche dal terzo posto di Franco Morbidelli, migliore degli italiani a 0.227 dalla pole. Quarto posto per un ritrovato Valentino Rossi sull'altra Yamaha ufficiale, staccato di 0.269. Insomma, difficile fare pronostici in questo Gp di Catalunya: la gara si prospetta molto equilibrata. Marquez non è ancora in fuga solitaria verso il quarto titolo consecutivo: il distacco su Dovizioso - secondo in classifica - è di appena dodici punti.

I momenti clou

GIRO 18 - Quartararo riesce ad agguantare la seconda posizione

Missed amongst the drama earlier on, the two of the factory Aprilias failed to complete the first lap! 👀



Here's what happened to @BradleySmith38 and @AleixEspargaro! 😱#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/99gXAyvGYl — MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) 16 giugno 2019

GIRO 17 - Morbidelli costretto al ritiro

GIRO 13 - Continua la battaglia per il secondo e il terzo posto. Rins riesce a conquistare la seconda posizione

GIRO 12 - E' sempre Marquez in testa

GIRO 10 - E' duello Petrucci-Rins, ma Petrucci si tiene la seconda posizione

GIRO 7 - Anche Bagnaia costretto al ritiro

GIRO 2 - Mega incidente al secondo giro!! Vinales, Lorenzo, Dovizioso e Rossi finiscono a terra dopo che Lorenzo sbaglia la curva e li travolge. Tutti fuori

GIRO 1 - E' Dovizioso a scattare in testa al primo giro, Marquez secondo

Segui la diretta testuale del Gp di Catalunya 2019

IL PUNTO di Marco Galvani

Scintille in pista tra Marquez e Lorenzo. Vietato usare fiamme libere al Montmelò. La mano tesa del maiorchino in segno di scuse non ha certo rasserenato il clima e cancellato lo "sgarro" al padrone di casa Honda. Che lo ha mandato a quel paese in mondovisione. Urlandogli dietro di avere più attenzione. Tutta colpa dell’andamento lento di Jorge, con la testa distratta su chissà quali pensieri, proprio sulla traiettoria del compagno di squadra in pieno giro veloce. Neanche se ne accorge, Lorenzo. E Marc è costretto a chiudere il gas, rialzare la moto e invocare una penalizzazione "come è successo a me l’anno scorso. Le regole devono essere uguali per tutti". Amici mai. Nemmeno su come gestire la moto cucita sullo stile di Marquez. Al numero 93 le modifiche ergonomiche non servono e avverte: "La moto va bene così, non tocchiamo motore o telaio". Mentre Jorge per ora "s’accontenta" del nuovo serbatoio, "primo passo per avvicinarmi alla vittoria".

E in pista i tempi ancora non cambiano di molto. Marc è 2°, beffato dal francese di origini siciliane Fabio Quartararo, rookie della MotoGp sulla Yamaha Petronas alla sua seconda pole stagionale: "Le Yamaha qui sono molto forti, ma per il campionato le più pericolose al momento sono le Ducati, quindi sono contento di essere davanti a loro". MENTRE Jorge chiude 10°. In mezzo, tutti i top rider. Maverick Viñales è 3°, ma viene penalizzato di tre posizioni: Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) parte così in prima fila, mentre Valentino Rossi (Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati) sono davanti allo stesso Vinales ed a Danilo Petrucci (Ducati). "Siamo nel gruppo dei primi, in gara dovremo essere intelligenti a non commettere errori", la strategia del Dovi. Qualifica di rimpianti per Alex Rins che finisce a terra con la sua Suzuki e non va oltre l’8° crono. Ennesima batosta per Andrea Iannone, ultimo, tormentato dalla sua Aprilia che pure si spegne all’uscita dalla pit lane. In Moto2 prima fila con Fernandez (prima pole in carriera), Luthi e Lowes. Primo degli italiani, Fabio Di Giannantonio (5°), davanti ad Alex Marquez, Lorenzo Baldassarri, Nicolò Bulega, Andrea Locatelli ed Enea Bastianini. Monopolio Honda nella prima fila della Moto3 con Rodrigo, Ogura e il tricolore Tony Arbolino. Quinto Aron Canet, solo 9° Lorenzo Dalla Porta, 11° Andrea Migno.

La classifica piloti

1 Marquez 115;

2 Dovizioso 103;

3 Rins 88;

4 petrucci 82;

5 Rossi 72;

6 Miller 42;

7 Crutchlow 42.