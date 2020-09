Barcellona, 25 settembre 2020 - L'emozionante stagione del circus della MotoGp fa tappa in Catalogna. Dopo il doppio capitolo di Misano, chiuso dal successo di Maverick Vinales nel Gp dell'Emilia Romagna, torna il fascino del circuito del Montemelo per il Gp della Catalunya. Oggi consueta doppia sessione di prove libere (segui la diretta nel live sotto), qualifiche al sabato e gara la domenica. In pista anche Moto2 e Moto3.

E' una stagione davvero pazza quella che siamo vivendo nel tempo del Coronavirus. L'assenza di Marc Marquez, avvistato al Montemelo per una visita ma non ancora pronto al rientro dopo il grave infortunio al braccio destro, ha spalancato per porte a un Mondiale aperto a qualsiasi scenario. Basta guardare la classifica, guidata da Andrea Dovizioso con 84 punti. Dietro all'italiano, in appena 4 punti, altri tre piloti: Fabio Quartararo e Maverick Vinales con 83 e Joan Mir con 80. Coinvolti nella lotta anche Franco Morbidelli e Valentino Rossi. E proprio Rossi, pronto al rinnovo con la Petronas, ha annunciato battaglia per il weekend: "Amo Barcellona, è una delle mie piste preferite, mi piace da sempre e il layout si sposa bene con la Yamaha - ha spiegato -. Negli ultimi due anni siamo stati competitivi, speriamo di esserlo anche quest'anno". Né Rossi né Dovizioso sono dati tra i favoriti del Gp di domenica, ma la loro esperienza potrebbe aiutarli a contrastare i giovani leoni, da 'Pecco' Bagnaia a Quartararo, e anche il rampante Vinales.

IL CIRCUITO – Il tracciato di Catalogna è situato a Montmelo, circa venti chilometri a nord di Barcellona ed è stato inaugurato nel 1991. E’ lungo 4.655 metri e presenta 16 curve per la Formula 1, considerando anche la chicane finale introdotta per le auto, 14 per le moto che nel finale proseguono con i due curvoni classici che immettono nel rettilineo. Non ci sono zone particolarmente lente, la maggioranza sono curve veloci dove la scorrevolezza sarà fondamentale con due punti di sorpasso principali in fondo ai due rettlinei: curva 1 e curva 10. Rispetto alle auto, le Moto gp possono sorpassare anche in curva 5. In Moto gp c’è stato sempre grande equilibrio tra le case, con tre marche diverse al successo negli ultimi quattro anni. Il record della pista appartiene in MotoGp a Jorge Lorenzo in 1’40”021 siglato nel 2018.