Brno, 2 agosto 2019 - La MotoGp riparte dopo tre settimane di pausa dal Gran Premio di Repubblica Ceca, decimo appuntamento del Mondiale 2019. La musica però è sempre la stessa: anche a Brno sarà Marc Marquez l'uomo da battere. Il fuoriclasse della Honda ha un vantaggio di 58 punti in classifica su Andrea Dovizioso. "Il nostro obiettivo è arrivare sul podio e lottare per la vittoria", ha ammesso lo spagnolo, intenzionato a riprendere "nello stesso modo in cui abbiamo finito" dato che "la seconda parte della stagione sarà molto importante".

Le prove libere 2

Fabio Quartararo è il più veloce in pista a fine giornata nel Gran Premio di Repubblica Ceca. Il pilota della Yamaha ha preceduto la Honda Hrc di Marc Marquez di 23 millesimi e la coppia Ducati Miller-Quartararo, terzi ex aequo a 269 millesimi. A seguire Maverick Vinales, quinto con la Yamaha ufficiale, davanti alla Suzuki di Alex Rins. Nella top ten anche Franco Morbidelli, settimo, Valentino Rossi, nono, e Danilo Petrucci, decimo.

Le prove libere 1

Dovizioso con la Ducati ufficiale ha messo invece la sua firma sulle prime libere. Il pilota forlivese in 1'56''919 ha preceduto di un soffio la Honda del campione del mondo Marquez (+0''029) e la Yamaha di Vinales (+0''063). Solo decima l'altra Yamaha guidata da Rossi con un distacco di poco meno di un secondo da Dovizioso (+0''908).

Rivivi la diretta delle prove libere