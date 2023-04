MotoGp, Bezzecchi: “Non penso al Mondiale, ma stiamo lavorando bene”

Bologna, 27 aprile 2023 - Il Team Mooney è il migliore, per il momento, del motomondiale 2023. Sempre a podio nei primi tre gran premi, la squadra costruita attorno alla VR 46 si è issata ai vertici della Moto gp, grazie ad una ottima moto, la Ducati, e a due altrettanto ottimi piloti. Marco Bezzecchi è il leader del mondiale con 64 punti, 11 in più di Pecco Bagnaia, con il terzo posto di Portimao e il primo a Termas de Rio Hondo, mentre Luca Marini ha trovato il primo podio a Austin in Texas terminando dietro ad Alex Rins. Bez capoclassifica tra i piloti, il team Mooney in vetta tra le squadre. Tutto gira e funziona bene sotto la direzione di Pablo Nieto che ha cresciuto i piloti della Academy del Dottore. Certo, da qui a pensare di vincere il titolo ce ne passa, ma per ora Bezzecchi è leader della classifica da due gare a questa parte e sognare diventa lecito.

Bezzecchi: “Non penso troppo al Mondiale”

La Moto gp rientra in Europa dopo due tappe in America e ci resterà fino a luglio. Primo weekend europeo a Jerez, circuito storico del motomondiale, con Bezzecchi al comando grazie a due podi su tre gare e anche con un pizzico di fortuna viste le due cadute di Pecco Bagnaia che sono costate 45 punti. Il campione del mondo in carica insegue però da vicino, staccato di sole undici lunghezze dal connazionale. In Spagna rientrerà anche Enea Bastianini dopo l’infortunio alla scapola, non Marc Marquez ancora fermo per il problema alla mano in seguito alla caduta di Portimao: sarà sostituto dal pilota Superbike Iker Lecuona. Bez però vuole togliersi di dosso qualche pressione di troppo, rinviando i pensieri sul mondiale più avanti nella stagione quando e se sarà ancora in lotta: “Le trasferte lontano dall’Europa sono andate bene e sono prima, ma non ci penso troppo - le sue parole alla vigilia del weekend - Sicuramene è un segnale positivo essere davanti, significa che stiamo lavorando bene e che siamo costanti nel rendimento, ma non voglio pensarci troppo”. L’anno scorso Bezzecchi chiuse ottavo a Jerez, sempre a inizio stagione e con un team ancora in fase di evoluzione. Vinse Pecco su Quartararo in volata, terzo Espargaro a dieci secondi mentre Bez venne staccato di diciotto: “E’ una delle piste classiche del calendario - ancora Bezzecchi - E’ un tracciato tecnico, veloce e completo, dove devi essere a posto per competere. L’idea è quella di partire con il piede giusto il venerdì per rimanere con i più forti per tutto il weekend”. Si parte venerdì con le libere, poi sabato qualifiche e Sprint Race (alle 15), mentre le gare partiranno alle 12 di domenica con la Moto 3, le 13.15 con la Moto 2 e le 15 con la Moto gp. Leggi anche - Marquez assente anche a Jerez, i dubbi sul futuro