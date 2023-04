Motogp, dieci giri a Misano per Bastianini: volerà a Jerez per l’ok dei medici

Bologna, 25 aprile 2023 - Enea Bastianini è pronto per tornare in gara. La sua stagione 2023 di fatto non è partita considerata la caduta di Portimao causata da Luca Marini, che gli ha causato un serio infortunio alla scapola che non gli ha permesso di gareggia a Termas de Rio Hondo ed Austin. La sua Ducati ufficiale lo aspetta a Jerez e il ritorno in gara appare più vicino dopo il test di ieri a Misano con una Panigale fiammante. Il ducatista ha superato il test e volerà a Jerez dove cercherà di ottenere il via libera dai medici della federazione internazionale. La sua stagione, forse, sta per cominciare.

10 giri a Misano, Bastianini c’é: “Sono pronto”

Il campionato di debutto con il team ufficiale Ducati non è ancora partito, ma da Jerez in avanti Bastianini avrà l’occasione di dimostrare il suo talento già in parte messo in mostra la stagione scorsa con una lotta al titolo portata avanti fino a pochi gran premi dal termine. La caduta nella Sprint Race di Portimao ha tolto di mezzo Bastianini nei primi tre gp, l’infortunio alla scapola gli ha impedito di correre a Termas mentre il tentativo di rientrare ad Austin è stato giudicato prematuro, così ogni sforzo è stato focalizzato su Jerez. Scelta una terapia conservativa scartando l’intervento chirurgico, Bastianini è ora pronto a tornare. Ieri dieci giri a Misano su una Panigale per Bestia che ha superato il test e giovedì volerà a Jerez per il weekend del gran premio di Spagna. Possibile per lui rientrare nella lotta al titolo? Dipende, la classifica è rimasta corta e il primo, Marco Bezzecchi, ha 64 punti e i primi cinque sono racchiusi in 26 punti, sostanzialmente un gran premio: c’è ovviamente modo di rientrare, ma a Bastianini andrà concesso tempo per il riadattamento su una moto che finora ha potuto utilizzare molto poco. Di sicuro, il mezzo è veloce, Bagnaia lo ha dimostrato anche se ha cestinato 45 punti nelle prime tre gare, ma per Bestia è tutto nuovo e quindi con un periodo fisiologico di apprendistato. Per il momento diventa importante tornare in pista e a Jerez dovrebbe esserci il suo primo vero weekend di gara. Bastianini volerà in Spagna giovedì e sarà sottoposto al controllo dei medici della Moto gp che dovranno dare l’ok: “Dieci giri a Misano a bordo della Panigale V4S per capire le mie condizioni. Dopo settimane di riposo e riabilitazione mi sento pronto a tornare in pista. Giovedì volerò a Jerez per il check finale dei medici. Ci vediamo là”, le parole di Enea sui social. Se verrà dichiarato ‘fit’ per correre, Bastianini potrà prendere parte alle prime libere di venerdì in ottica qualifiche e sprint race del sabato. Di ritorno dovrebbe esserci anche Marc Marquez dopo la frattura alla mano, ma sullo spagnolo pesa ancora la decisione dei Giudici sul doppio long lap penalty inflitto a causa della caduta scatenata a Portimao.

