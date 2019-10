Phillip Island (Australia) - Marc Marquez ha vinto il gp d'Australia, davanti a Cal Crutchlow e Jack Miller. Maverick Vinales è caduto durante l'ultimo giro, mentre era secondo. Quarto posto per Francesco Bagnaia, primo degli italiani. Sesto posto per Andrea Iannone, settimo per Andrea Dovizioso, ottavo per Valentino Rossi.

Marquez, già confermatosi campione del mondo MotoGp, ha vinto l'undicesima gara stagionale, la quinta consecutiva.

