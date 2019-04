Austin, 13 aprile 2019 - Marc Marquez ha ottenuto la pole position nel Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale MotoGp. Il pilota della Honda Hrc ha girato in 2'03"787 precedendo la Yamaha di Valentino Rossi, distante quasi tre decimi (+0.287) e la Honda LCR di Cal Crutchlow, terzo a 360 millesimi. Per lo spagnolo si tratta della 54/a pole nella classe regina, la seconda di fila (rivivi il live di Q1 e Q2).

Il campione del mondo in carica ha confermato il proprio feeling sul tracciato di Austin centrando per la settima volta consecutiva la pole position. Il Dottore invece si piazza per la prima volta in prima fila in questa stagione. In seconda fila la Ducati di Jack Miller, la KTM di Pol Espargaro e l'altra Yamaha di Maverick Vinales. Segue la Suzuki di Alex Rins, davanti alla Ducati di Danilo Petrucci. Decimo Franco Morbidelli, dodicesimo Francesco Bagnaia. Tra i due italiani si inserisce Jorge Lorenzo, 11esimo con l'altra Honda HRC.

Si prospetta una gara in salita infine per Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati, al termine di una Q1 tiratissima, non è riuscito ad accedere al Q2 per appena 16 millesimi facendo segnare il terzo crono dietro alla Honda di Jorge Lorenzo e al compagno di squadra Danilo Petrucci. Il forlivese sarà così costretto a scattare dalla 13esima posizione. Diciassettesima piazza invece per l'Aprilia di Andrea Iannone.

PROVE LIBERE - La terza sessione di prove libere sul circuito di Austin era stata annulata a causa del maltempo. Nella quarta sessione invece Marc Marquez è stato il più veloce in pista davanti a Crutchlow e Valentino Rossi (terzo).

Ieri i primi due test avevano incoronato Maverick Vinales come il più veloce del venerdì.

Il pilota della Yamaha aveva segnato il miglior tempo nelle FP2, fermando il cronometro a 2'03"857, davanti al connazionale Marc Marquez, su Honda, staccato di appena 0"44. A sua volta lo spagnolo iridato era stato in testa nella prima sessione. Valentino Rossi terzo, su Yamaha, è comunque lì in agguato. Bene anche Franco Morbidelli (Yamaha) ottavo ieri a 0.691, davanti al compagno di team Fabio Quartararo, e Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Pramac) decimo a 0.773. Ancora fuori dalla Q2, costretto a sperare di potersi giocare nella Q1 i due posti ancora a disposizione, c'è Andrea Dovizioso, solo undicesimo venerdì. Indietro Danilo Petrucci, tredicesimo con la seconda Ducati ufficiale e Andrea Iannone, solo diciottesimo.

Le qualifiche:

Le prove libere 4 di MotoGp:

MOTO 3 - Nicolò Antonelli, del team SIC58, ha conquistato la pole position in Moto 3. Dopo il diluvio che ha fatto annullare le prove libere 3. Il pilota di Cattlica della Honda ha segnato il tempo di 2'31"346. Dietro al romagnolo c'è lo spagnolo Raul Fernandez (KTM) e l'argentino Gabriel Rodrigo (Honda).

