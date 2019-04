Austin (Texas), 14 aprile 2019 - Marc Marquez in pole, Valentino Rossi affiancato, poi Crutchlow. La prima fila del Gran premio di MotoGP di Austin (qui sotto la diretta dalle 21) promette scintille. Dopo il secondo posto in Argentina il Dottore stavolta punta al sorpasso sul campione del mondo, anche se il warm up del Gp delle Americhe non ha lasciato grandi sensazioni. E' stato ancora una volta lo spagnolo dell'Honda il più veloce: solo sesto Rossi, a 855 millesimi . Ma la gara, si sa, è altra storia. In seconda fila nella griglia di partenza ci sono Miller, Espargaro e Vinales. Seguono Rins, Pertucci e Quartararo. Morbidelli in quarta fila, davanti a Lorenzo e Bagnaia. Tredicesima posizione per Dovizioso, che nelle qualifiche non è riuscito a entrare in Q2.

IL PUNTO ALLA VIGILIA - Difficile trovare termini adeguati per commentare l’ennesimo exploit di Marc Marquez, ieri davanti a tutti nelle prove del Gp delle Americhe. Lo spagnolo campione del mondo in carica ad Austin ha staccato con la sua Honda un 2’03”787 perentorio, ma c’è un Valentino Rossi in grande spolvero alle sue spalle, staccato di appena 273 millesimi. E così la gara di stasera sarà da brivido, probabilmente molto più di quanto non sia stata quella in Argentina dominata dal primo all’ultimo metro da Marc. Chiude la prima fila Cal Crutchlow (Honda) a 360 millesimi. Ad Austin il programma del sabato è stato stravolto dalla pioggia e soprattutto da una tempesta di fulmini che si è abbattuta sulla zona del circuito. Il meteo ha costretto gli organizzatori a cancellare le terze prove libere, perché i commissari di pista hanno dovuto mettersi al coperto. Così la Fp4 è cominciata con gomme rain, per poi passare nel finale alle slick.

"Sono contento perché siamo stati veloci più o meno in tutte le prove, non era facile perché è stata una giornata particolare. Stamattina (ieri mattina, ndr ) non abbiamo girato". Vale è raggiante dopo il secondo posto, seguito a turni di prove libere in cui era stato costante e molto veloce. «Anche sul mezzo e mezzo (asciutto e bagnato, ndr ) dove di solito soffro molto non vado male – ha aggiunto il pilota della Yamaha –. In qualifica ho guidato bene, abbiamo fatto una buona strategia. Mi sento bene con il bilanciamento della moto, bisogna vedere le condizioni che ci sono domani e fare la scelta giusta sulle gomme. La crescita della moto? Il gruppo è bello, stiamo lavorando bene», ha concluso il ‘Dottore’.

Marquez, dal canto suo, predica prudenza in vista della gara. "Quest’anno la pista è un po’ diversa – dice – si deve capire bene, abbiamo qualche problemino. Nelle terze libere non siamo riusciti a provare, dobbiamo fare qualcosa nel warm up perché abbiamo qualche problemino".

Delusa la Ducati ufficiale che sulla griglia schiera Danilo Petrucci solo in ottava posizione (bravo comunque il ternano a passare il taglio della Q1), trappola nella quale è invece caduto Andrea Dovizioso, che è rimasto così escluso dalla lotta per la pole e partirà dalle retrovie, tredicesimo. Attardato anche Jorge Lorenzo con l’altra Honda ufficiale: undicesimo in griglia. Il maiorchino è anche sfortunato: la rottura della catena lo ha costretto a rientrare al box a piedi, dopo una gran corsa, per cambiare mezzo.

MOTO3 - Trionfo di Aron Canet in Moto3. Lo spagnolo (Sterilgarda Max Racing Team), al primo successo stagionale e al quarto in carriera, ha preceduto il duo Bester Capital Dubai formato dal connazionale Jaume Masia e dall'italiano Andrea Migno. Alle spalle dell'argentino Gabriel Rodrigo (Kommerling Gresini) altri due azzurri, Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse) e Tony Arbolino (VNE Snipers). A chiudere la top ten anche Celestino Vietti e Dennis Foggia, entrambi dello SKY Racing Team VR46.