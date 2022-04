MotoGp Argentina, i nuovi orari tv. Libere e qualifiche in diretta: ora FP1 live

Termas de Rio Hondo, 2 aprile 2022 - La MotoGp in Argentina è costretta a nuovi orari, e a cambiare programma, per le conseguenze della guerra in Ucraina. Il Circus oggi fa scendere in pista i bolidi per le libere e le qualifiche nella stessa giornata. Il venerdì di prove è stato cancellato per problemi logistici dovuti al conflitto (Alcuni team utilizzano per gli spostamenti velivoli russi, ora lasciati a terra dalle sanzioni). Così gli organizzatori del Motomondiale hanno aggiornato il programma, spostando al sabato le sessioni di FP1 e FP2 e cancellando i test FP3 e FP4. Sessioni che in compenso saranno più lunghe, passando da 45 minuti a 1 ora. Modificato anche l'orario: le prime libere della classe regina sono slittate di due ore, passando dalle 15.35 alle 17.35, mentre le FP2 in programma alle 18.25 saranno alle 20.40. Poi solo 25 minuti per rivedere la moto ai boxe, e alle 22.05 piloti di nuovo in pista per la Q1, seguita dalla Q2, che deciderà la griglia di partenza di domenica.

Il giorno della gara, domenica, gli orari non cambiano, ma il warm-up raddoppia la sua durata raddoppiare da 20 a 40 minuti. Confermato il forfait per problemi di salute dell'otto volte iridato Marc Marquez, e vincitore 3 volte in Argentina, tra cui l'ultima nel 2019. Quindi occhi puntati su Miguel Oliveira, che su Ktm ha vinto in Indonesia, davanti a Fabio Quartararo. Il campione del mondo francese a Termas de Rio Hondo è comunque il favorito dei bookmakers. Purtroppo i team più colpiti dall'arrivo in ritardo di moto e pezzi di ricambio sono proprio italiani: problemi per Ducati, VR46 e Gresini. Ma attenzione alla voglia di riscatto di Pecco Bagnaia, tenuto d'occhio anche dagli esperti del settore. Possono dire la loro anche Jorge Martin, Pol Espargaro, Franco Morbidelli ed Enea Bastianini.

Live

Moto 2

Fermin Aldeguer si conferma il più veloce anche nelle FP2 di Moto2. Il pilota spagnolo con la sua Boscoscuro fa segnare il tempo di 1'43"502, ancora davanti al connazionale Augusto Fernandez, staccato di 60 millesimi con la Kalex. Terzo il britannico Jake Dixon (Kalex), davante al giovane spagnolo Pedro Acosta (Kalex). Celestino Vietti è quinto e Tony Arbolino decimo: per entrambi c'è la Q2. Le qualifiche di Moto2 sono alle ore 19.45. Già nelle prime prove libere Aldeguer era stato davanti a Fernandez (Kalex) e al thailandese Somkiat Chantra (Kalex). Arbolino quarto e Vietti. Le qualifiche Moto 2 sono alle 19.45.

Moto 3

Nella seconda sessione di prove libere di Moto3 comanda Izan Guevara. Il pilota spagnolo della GasGas si mette tutti dietro con il crono 1'48"985. Secondo il connazionale Jaume Masia (Ktm) e Dennis Foggia, primo in FP1, terzo con la Honda. Quarto a solo due decimi dalla vetta Andrea Migno. In Q1 vanno Stefano Nepa e Riccardo Rossi. Nelle prime libere Dennis Foggia aveva preceduto lo spagnolo Izan Guevara e il brasiliano Diogo Moreira. Non sono previste le FP3: le qualifiche sono alle ore 18.50.

Sky

Sabato 2 aprile

13.15: Moto3 FP1

14.20: Moto2 FP1

15.25: Moto3 FP2

16.30: Moto2 FP2

17.35: MotoGP FP1

18.50: Moto3 Qualifiche

19.45: Moto2 Qualifiche

20.40: MotoGP FP2

22.05: MotoGP Qualifiche

Domenica 3 aprile

14:30 Moto3 Warm Up

15:00 Moto2 Warm Up

15:30 MotoGp Warm Up

17:00 Moto3 Gara

18:20 Moto2 Gara

20:00 MotoGp Gara

Tv 8 (Differita)

Sabato 2 aprile

23.15 Qualifiche

Domenica 3 aprile

19.05 Gara Moto 3

20.25 Gara Moto 2

22.05 Gara MotoGp

