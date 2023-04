MotoGp, Rivola su Aprilia: “Non siamo pronti per il titolo, ma il futuro è d’oro”

Roma, 26 aprile 2023 - La scorsa stagione Aleix Espargaro è rimasto in lotta per il Mondiale fino a poche gare dalla fine, segnando una netta inversione di tendenza nel livello di Aprilia rispetto alle concorrenti del mondiale Moto gp. La casa italiana si è avvicinata sensibilmente ai livelli più alti e anche in questo inizio di 2023 ha piazzato, per ora, Maverick Vinales in quarta posizione mondiale dopo il secondo posto a Portimao e il quarto di Austin. Aprilia dunque ancora in lotta per il Mondiale, ma probabilmente non pronta per vincerlo. Il pilota spagnolo ex Yamaha ha 19 punti di ritardo dal leader Marco Bezzecchi, in una classifica molto corta e che consente a tanti di sperare. Tuttavia, serve ancora un ultimo step alla moto del Gruppo Piaggio per lottare effettivamente per il titolo iridato.

MotoGp a Jerez: la guida tv del Gp di Spagna

Rivola: “Non siamo ancora pronti, ma stiamo crescendo”

Sicuramente c’è stata un po’ di fortuna per Maverick Vinales a Austin, sfruttando le cadute di qualche rivale, ma il livello dell’Aprilia è in costante crescita, soprattutto nelle ultime due stagioni e la speranza, un giorno, è quella di inserirsi concretamente nella lotta mondiale. Ne ha parlato l’amministratore delegato di Aprilia Massimo Rivola: “Onestamente non siamo ancora pronti per vincere il titolo - le sue parole a motogp.com - Ma credo che in futuro lo saremo, diventando sempre più efficienti nel nostro lavoro e migliorare i piccoli campi che ancora ci vedono in ritardo”. Servono miglioramenti sul motore, sull’elettronica e sull’aerodinamica, ma Rivola vede un futuro roseo per Aprilia: “Penso che i piloti vorrebbero miglioramenti in tutte le aree e credo nel lavoro della nostra squadra e dei nostri tecnici. Possiamo farcela e all’orizzonte vedo un futuro d’oro per Aprilia, con la missione di portarla a vincere un Mondiale”. Alla base del successo di Aprilia c’è una azienda che lavora bene nella sua totalità, con idee, investimenti ed energie focalizzate in settori specifici. Una chiave, per Rivola, è stata quella di liberare Albesiano da alcuni compiti gestionali: “La mia priorità è stata questa, liberarlo di alcune incombenze per sfruttarlo al 100% sugli aspetti tecnici. Poi ci sono stati gli investimenti del Gruppo Piaggio che ci hanno permesso di assumere figure di primo piano e l’organizzazione del lavoro è produttiva e nella giusta direzione”. Nel weekend di Jerez un altro banco di prova, su una pista in cui Aleix Espargaro l'anno scorso ottenne il podio alle spalle di Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo battendo niente meno che Marc Marquez. Via venerdì con le prime due sessioni di prove libere, poi sabato libere 3, qualifiche e sprint race, gara la domenica alle ore 15.00. Rientra Enea Bastianini con la Ducati ufficiale, ancora fuori Marc Marquez che non ha recuperato dall’infortunio alla mano di Portimao.

Leggi anche - Moto gp, Marquez salta anche il gp di Jerez