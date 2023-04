Moto gp, Razgatlioglu prova di nuovo la Yamaha: “Sogno di correre nel motomondiale”

Bologna, 9 aprile 2023 - Toprak Razgatlioglu ci riprova. Il pilota turco, campione del mondo Superbike nel 2021, tornerà in sella alla Yamaha M1 Moto gp in un test privato di due giorni in quel di Jerez. L’attuale pilota Yamaha ufficiale in Superbike coltiva ancora il sogno di partecipare al mondiale moto gp e la casa dei tre diapason lo sta testando per capire se il salto sarà effettivamente possibile. Ma se il test dell’estate 2022 era sostanzialmente un premio per il titolo mondiale conquistato con le derivate di serie, quello di Jerez sarà più importante per comprendere se il talento made in Turchia potrà effettivamente competere nel motomondiale.

Razgatlioglu: “Sogno la Moto gp”

Test doppiamente importante per la Yamaha sul circuito di Jerez. Da un lato il collaudatore Cal Crutchlow cercherà di fornire a Fabio Quartararo miglioramenti utili per rendere più competitiva la M1, dall'altra Toprak Razgatlioglu cercherà di convincere i vertici del team a puntare su di lui nel futuro del team ufficiale in Moto gp. Razgatlioglu ha dimostrato in Superbike di essere un talento vero, ma all'età di 26 anni il tempo inizia a stringere se vorrà ritagliarsi un futuro in Moto gp e dovrà mostrare le sue capacità anche con i prototipi. Per questo motivo la due giorni di test servirà anche al team dei tre diapason per capire quale direzione prendere, anche se il gran premio di Argentina ha visto un Franco Morbidelli in ripresa. Il test team Yamaha sarà guidato dall'italiano Silvano Galbusera: "Non vedo l'ora di provare la M1 a Jerez, una pista che mi piace molto - le parole di Toprak - L'ultimo test ad Aragón è stato limitato dalle condizioni meteorologiche, ma a Jerez sembra che avremo condizioni migliori e più tempo in pista. Avrò l'opportunità di capire meglio le esigenze della guida di una moto ufficiale di MotoGP. Grazie alla Yamaha per avermi dato questa opportunità". Ad Aragon, a giugno 2022, Toprak riuscì a fare solo una quarantina giri e punta a farne decisamente di più a Jerez. Ottimista anche il direttore generale Lin Jarvis che ha il compito di riportare la Yamaha ai vertici: "E' un grande piacere per noi consegnare a Toprak la M1 per una seconda volta - le parole di Jarvis - Al precedente test non ero presente ma a Jerez potrò seguirlo da vicino. Considero Toprak un pilota straordinario e sono molto curioso di vederlo all'opera. Avrà l'opportunità di scendere in pista al fianco di Cal, che sarà presente per i test di sviluppo della nostra YZR-M1 2023". E Toprak non nasconde la sua voglia di cimentarsi in Moto gp, non tanto per partecipare ma per andare sul podio e vincere gare. Annunci non sono in programma, il team ufficiale gareggia con Quartararo e Morbidelli, ma in futuro, considerando anche che Yamaha vorrà tornare almeno con un team satellite, potrebbe esserci spazio anche per il turco: "Il sogno è correre in Moto gp - ancora Toprak - L'obiettivo è lottare per il titolo e per il podio. E' il mio piano".