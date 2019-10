Buriram, 6 ottobre 2019 – Gp Thailandia 2019 (gara MotoGp in diretta su Sky, live testuale su Quotidiano.net) sul circuito di Buriram, dove Marc Marquez potrebbe portare a casa ufficialmente il motomondiale 2019. Fabio Quartararo, in sella a una Yamaha Petronas, ha conquistato la pole position con grande autorevolezza, dopo aver dettato legge nelle sessioni di prove libere di venerdì e sabato mattina. Il pilota francesce ha agguantato la sua quarta pole stagionale e si appresta a dare battaglia per rendere dura la vita a un indomito Marquez, che vede ormai vicinissima la conquista di un nuovo titolo iridato, dopo essere uscito praticamente illeso da un terribile incidente nelle prime prove libere. Benissimo ieri anche Vinales che fino alla fine nelle qualifiche ha duellato con il compagno di scuderia Quartararo, fra sorpassi e controsorpassi, e alla fine ha conservato il secondo posto.

Giro 10 - Rossi torna in settima posizione

Giro 4 - Valentino Rossi agguanta la sesta posizione

Giro 2 - Quartararo, Marquez, Vinales, Dovizioso. Rossi settimo

Giro 1 - Marquez supera Quartararo, ma poi va lungo e si rimette all'inseguimento del francese

Prima della gara

Il punto sulla Thailandia

di Manuel Minguzzi

Sarà un bel Gran Premio quello in Thailandia. Il circuito di Buriram ha reso più equilibrati i valori con le Yamaha competitive al pari di Marquez e anche con una Ducati di nuovo in ripresa. Ci sono almeno 6 piloti che possono giocarsi il podio, anche se qualcuno di questi è rimasto indietro nelle qualifiche.

Per una volta si potrebbe dire che il favorito della gara non sarà Marc Marquez. Il circuito tailandese ha riscoperto la competitività della Yamaha, velocissima in prova ma concreta anche sul passo gara, e lo spagnolo campione del mondo è costretto a inseguire dalla terza casella. C’è anche un fattore in più, questo gran premio può decretare il successo matematico di Marquez nella classifica mondiale ed è logico pensare che lo spagnolo, almeno domani, non si prenderà tantissimi rischi, potendo anche solo arrivare davanti a Dovizioso. Quartararo è in pole e dovrà dimostrare grande velocità fin dalle prime battute mentre Vinales, secondo, come di consueto, man mano che si svuota il serbatoio, aumenta di prestazione. A completare il quadro delle Yamaha, ottimo Morbidelli quarto, anche lui candidato a qualcosa di importante, mentre Rossi è nelle retrovie. Il ‘dottore’ ha disputato tre ottime sessioni di libere, ma una caduta in qualifica lo ha relegato in nona posizione, con il rischio di rimanere attardato in avvio quando davanti cercheranno di imporre il ritmo.

Bene anche le Ducati che hanno piazzato tre piloti in top ten. Il migliore è un ritrovato Danilo Petrucci quinto, anche se per il podio il ritmo migliore di gara appartiene a Miller sesto e Dovizioso settimo. Sfruttando i lunghi rettilinei di Buriram la Ducati domani potrà ottenere un importante risultato. Tra i papabili per il podio, o comunque per una gara aggressiva, anche le Suzuki di Mir e Rins. Il primo parte ottavo, il compagno decimo, ma con un passo che soprattutto il venerdì era stato molto competitivo. Le premesse sono per un gran premio decisamente spettacolare e su un tracciato dove le possibilità di sorpasso sono garantite.



