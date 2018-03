MotoGp 2018, Dovi-show in Qatar. Rossi ancora sul podio

Motomondiale

L'inno italiano saluta la MotoGp nel primo gran premio della stagione 2018. In Qatar ha vinto Andrea Dovizioso, autore di un finale di gara strepitoso in cui ha resistito all'attacco del campione del mondo in carica Marc Marquez, secondo. Valentino Rossi è terzo dopo l'ottavo posto in griglia di partenza. Il pilota Ducati ha lavorato con pazienza, risalendo lentamente dalla quinta posizione. Al 18esimo giro su 22 è ancora Zarco in testa: ma Dovi non molla e coglie l'occasione. Poi è duello con lo spagnolo: ha la meglio il forlivese al fotofinish. La "gara perfetta nel weekend perfetto", come l'ha definita lui stesso. Applausi al Dottore, che ottiene un podio nel Motomondiale per il 23esimo anno consecutivo

Motogp Qatar 2018, vince Dovizioso. La classifica