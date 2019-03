MotoGp Argentina, le pagelle. Rossi di nuovo lassù

Marc Marquez si prende l'Argentina nella seconda gara stagionale di MotoGp. Honda perfetta e pilota perfetto: non ce n'è per nessuno. E il rischio è che il campione del mondo in carica possa ipotecare il titolo 2019 già in una manciata di gran premi. Si rivede sul podio Valentino Rossi, protagonista del duello con Dovizioso, momento più appassionante di tutto il Gp che, senza la battaglia per il secondo posto, altro non sarebbe che la storia di una fuga solitaria. Peccato per Morbidelli che fa tutto bene, ma finisce nel peggiore dei modi: sull'asfalto all'ultimo giro

Le pagelle di RICCARDO GALLI

Ultimo aggiornamento il 31 marzo 2019 alle 21:47