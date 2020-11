Eccola la stagione della rivoluzione, quella che il mercato piloti ha confezionato con una serie di ’movimenti’ che non si registravano da tempo.

Dorna e Federazione hanno presentato ieri la lista (provvisoria) dei team e dei piloti per la MotoGp 2021. Le novità? Una raffica, a cominciare dalla coppia Rossi-Morbidelli del team satellite (Petronas) della Yamaha, per continuare con la squadra Ducati factory composta dagli ex Pramac, Miller e Bagnaia, senza dimenticare la Honda ufficiale che ha rinunciato a uno dei Marquez (Alex) per sistemare Pol Espargaro vicino a Marc. Riflettori anche sull’altro team Ducati (Esponsorama) che vede il debutto in MotoGp di Marini (foto) e del neo campione del Mondo di Moto2, Bastianini. Quindi, la Yamaha ufficiale con Quartararo al posto di Vale e Vinales. Aprilia (al momento) conferma Savadori per il dopo Iannone, accanto a Aleix Espargaro.

Ri.Ga.