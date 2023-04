Monza, Ciurria-Carlos Augusto: terzo successo di fila Lo Spezia spreca ed è sempre più nei guai

spezia

0

Monza

2

Primo tempo: 0-1

SPEZIA (4-3-3): Dragowski 5.5; Amian 5.5, Ampadu 6 (42’st Nikolaou sv), Wisniewski 6, Bastoni 6 (13’st Reca 6); Kovalenko 5 (14’st Agudelo 5.5), Ekdal 6, Esposito 6; Verde 6 (14’st Cipot 6), Shomurodov 5.5, Gyasi 5.5 (35’ st Krollis sv). Allenatore: Semplici 5.5.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; Izzo 6.5, Pablo Marì 6, Caldirola 6.5; Ciurria 7 (33’st Valoti sv), Pessina 6.5, Rovella 6.5 (17’st Birindelli 6), Carlos Augusto 7; Colpani 6.5 (17’st Machin 6.5), Caprari 6.5 (21’st Petagna 5.5); Mota 5.5 (33’st Sensi sv). Allenatore: Palladino 6.5.

Arbitro: Rapuano di Rimini 6.5.

Reti: 21’pt Ciurria, 48’st Carlos Augusto.

Note: ammoniti Gyasi, Birindelli, Sensi, Palladino. Angoli: 3-3. Recupero: 2’, 4’.

Il Monza di Palladino vola, al Picco centra la terza vittoria di fila e in un colpo solo – almeno per una notte – supera Fiorentina, Torino e Udinese entrando nella parte sinistra della classifica. Per lo Spezia, privo di Nzola, una gara stregata, con le occasionissime sprecate da Kovalenko e Amian nel primo tempo. La neopromossa è andata invece presto a segno con Ciurria e con cinismo è andata al raddoppio con Carlos Augusto nel recupero. La squadra di Semplici è sempre più nei guai, già domani il Verona impegnato a Cremona potrebbe sorpassarlo mandandolo in zona retrocessione.