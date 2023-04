Monte Carlo parte male Forfait di Alcaraz, Nadal e Auger-Aliassime

Defezioni a cinque stelle al torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo che a Pasqua inaugura la stagione della terra rossa. Il numero 2 del ranking Carlos Alcaraz dà forfait per un’artrite post-traumatica alla mano sinistra e per guai muscolari alla schiena. Poi c’è l’assenza del canadese Felix Auger-Aliassime, che si ferma per il perdurare del dolore al ginocchio sinistro. Fa sensazione che i due talenti di 19 e 22 anni, si fermino per degli acciacchi. Di primavere ne ha invece 36 Rafael Nadal, il terzo grande assente. Rafa fa sapere di non essere ancora pronto dopo lo stop per rientrare ad alto livello.