Mondiali di rugby, la Francia domina l’Italia. Azzurri eliminati e lontani dalle grandi

Lione, 6 ottobre 2023 – L’illusione è durata meno di due minuti, giusto il tempo che è servito a Penaud per firmare la prima di otto mete francesi nel tripudio di Lione. Italia gagliarda, questo sì, ma lontanissima da quel miracolo che serviva per qualificarsi ai quarti di finale del Mondiale.

Dopo la débacle con la Nuova Zelanda, ci eravamo scoperti di nuovo lontanissimi dalle nazioni dominatrici della palla ovale. E la conferma si è avuta stasera, con l’evidente inferiorità fisica e tattica nei confronti dei padroni di casa. La soddisfazione di una nostra meta è arrivata solo al 71’ con Zuliani: quella di Ferrari verso la fine del primo tempo era stata annullata dopo il check video e ci aveva – se possibile – abbassato ulteriormente il morale azzurro.

Troppa confusione nella fase di contenimento, e i transalpini hanno disposto del match a loro piacimento. Da vedere e rivedere la prova di Alldritt, spina nel fianco che non siamo mai riusciti a neutralizzare.

Certo ci si aspettava di più dall’Italrugby di Crowley che ora lascerà, come previsto. In questa rassegna ha ben figurato davvero solo contro l’Uruguay. Poi ha letteralmente sbattuto contro All Blacks e Francia, di due livelli superiori.

Dopo aver battuto il Sudafrica quasi un anno fa, e un Sei Nazioni finalmente all’altezza, pensavamo di aver fatto capolino nell’Olimpo del rugby. Non è così, ma quello che abbiamo costruito nell’ultimo biennio va sviluppato e non certo buttato via.