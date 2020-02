Anterselva, 15 febbraio 2020 – La prima medaglia d’oro a sorpresa dei Mondiali di Biathlon 2020 arriva dalla sprint maschile: se le vittorie della Norvegia nella staffetta mista e di Marte Olsbu Roiseland nella sprint femminile erano prevedibili o quantomeno preventivabili, nel primo format individuale maschile è arrivata la sorpresa con l’oro di Loginov.



Non che il russo non sia tra i candidabili a una medaglia in questo tipo di gara, anzi, è quello più redditizio della sua carriera, ma nella gara in cui tutti attendevano il primo oro individuale di quest’edizione per Johannes Boe i risultati sono stati totalmente ribaltati.



Soprattutto perché il fuoriclasse norvegese a parità di errori (uno, nella sessione a terra) ha chiuso alle spalle di Fillon Maillet, che si è illuso di indossare l’oro fino all’arrivo di Loginov. Boe ha gestito male lo sforzo fisico, con una partenza eccessivamente veloce che gli ha presentato il conto soprattutto nell’ultimo giro, quando anche il nostro Lukas Hofer, che lo aveva incrociato in pista, è riuscito persino a staccarlo in salita.



E allora tutto sembrava apparecchiato per una doppietta francese, che sul podio è arrivata comunque ma solamente con il secondo e terzo posto. Argento per Fillon Maillet, bronzo per Fourcade (zero per lui a terra e in piedi) che comunque può festeggiare un allungo nella classifica generale di Coppa del Mondo su Johannes Boe, che ha chiuso due posizioni dietro di lui per via dell’inserimento di Tarjej Boe.



L’oro è arrivato grazie a una prestazione spaziale di Loginov, che sugli sci ha contenuto i danni e al poligono si è inventato un numero incredibile con un doppio zero arrivato con tempi di rilascio fuori dal normale, praticamente sempre al di sotto dei due secondi tra un colpo e l’altro.



Per gli italiani gara non eccellente con rammarico: Hofer ha trovato il secondo errore nell’ultimo bersaglio del poligono in piedi, sciupando così l’opportunità di entrare nei primi 10. Avrà comunque una buona posizione per l’inseguimento dove sogna di poter attaccare il podio.



