Francesco Molinari riparte dalla California. Come nel 2021, il torinese ha scelto l’evento in programma da domani al 23 gennaio a La Quinta con formula pro-am (un pro e un dilettante) per tornare.

Molinari, ormai un veterano di questo appuntamento, affronterà, tra gli altri, lo spagnolo Jon Rahm, numero uno al mondo, che ha già vinto il torneo nel 2018 quando superò al play-off l’americano Andrew Landry. Il taglio lascerà in gara i migliori 65 classificati. Il montepremi è di 7,6 milioni di dollari.