Oggi Francesco Molinari scenda in campo in California al Farmers Insurance Open, torneo del PGA Tour. Il torinese viene dal sesto posto ottenuto la scorsa settimana, miglior piazzamento degli ultimi due anni dopo il quinto posto del Masters 2019 vinto da Tiger Woods. Numerosi i big in campo, a partire dal numero uno al mondo Jon Rahm, vincitore del torneo nel 2017 e che, su questo campo, lo scorso anno conquistò il suo primo major. Saranno della partita anche Dustin Johnson, Justin Thomas, Xander Schauffele, Bryson DeChambeau e Hideki Matsuyama, tutti nei primi dieci al mondo.

Andrea Ronchi