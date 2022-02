Miracolo Eriksen: in campo dopo la paura

di Paolo Franci Ci dev’essere per forza la mano di Dio. Altro non può essere quando due miracoli si incontrano. D’accordo, uno dei due è con la maiuscola e ci riporta a quel 12 giugno 2021, Danimarca-Finlandia, quando la mano divina si posò sul cuore di Christian Eriksen, riportandolo alla vita dopo quei, disse poi: "cinque minuti in cui sono andato via dal mondo". L’altro invece, è un miracolo sportivo. Una storia di quelle che, vedrete, tra un po’ sarà film o serie tv. Perché oggi Eriksen torna in campo, con un defibrillatore impiantato sotto la pelle, a otto mesi da quel pomeriggio di un giorno da cani, e il suo Brentford è una di quelle storie che ricordano come il calcio sia in grado di stupire una volta di più. Quindi, insistiamo: ci deve essere la mano divina per mettere insieme due miracoli. E succederà oggi alle 16 al Brentford Community Stadium, contro il Newcastle. Lo ha detto Thomas Frank, coach delle ’Bees’: "Christian è tra i convocati e domani (oggi ndr) scenderà in campo. Sarà un grande giorno, emozionante per lui e la sua famiglia, ma anche per noi". Emozionatissimo, Frank. D’altra parte lui, danese come Christian e presente allo stadio di Copenaghen quel maledetto 12 giugno, come potrebbe non esserlo? Lui che adesso ha bisogno del talento di Eriksen come i fiori dell’acqua, dopo una serie di risultati negativi. Sul fatto che il Brentford, squadra di quartiere con sede nell’omonimo distretto dell’area metropolitana londinese che in dieci anni è passata dalla 4ª divisione alla Premier, abbia un’anima danese non ci piove. Perché se il proprietario è Matthew Benham - geniaccio della finanza, oxfordiano laureato in fisica, ex vicepresidente della Bank of America e signore delle scommesse in Inghilterra - il suo b raccio destro si chiama Rasmus Ankersen. Danese, ...