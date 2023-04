Milan-Napoli è una vera sfida tra campioni

di Giulio Mola

Ha sempre giocato d’anticipo Stefano Pioli. Ha lanciato giovani talenti valorizzandoli in poco tempo, ha vinto uno scudetto quando il popolo rossonero non era ancora “preparato“ ad un evento del genere, ha conquistato un posto nel G8 d’Europa fra lo stupore generale mandando a casa il Tottenham di Antonio Conte. Ma siccome l’appetito vien mangiando, il tecnico emiliano vuole stupire ancora nella notte attesa da oltre due lustri. Era la stagione 2011-2012 quando il Milan giocò i suoi ultimi quarti di finale di Champions (contro il Barcellona), undici anni dopo la storia si ripete. Contro l’incerottato Napoli, ormai ad un passo dallo scudetto. "Non ci siamo mai posti limiti", avverte l’allenatore da Milanello dove è arrivato anche Paolo Maldini per caricare il gruppo, dimenticando la serataccia con l’Empoli in campionato. Perché al gran banchetto della nobiltà dell’Europa calcistica nessuno vuol fare da comparsa. Così mentre al suo fianco Theo Hernandez azzarda un pronostico ("Il Milan può vincere la Champions"), il tecnico emiliano chiama a raccolta i tifosi per un match che accende passione e ricordi dopo il lungo esilio. "Contro il Napoli scenderà in campo tutto San Siro", avverte Pioli alla vigilia dell’andata dei quarti di finale.

Insomma, l’attesissima ora X sta per scoccare, la Scala del calcio è pronta a mettersi il vestito delle feste, quelle più belle. In 75mila saranno sugli spalti (ben 4mila i supporter in arrivo da Napoli), uno show nello show con una coreografia che coinvolgerà tutti i settori.

L’allenatore rossonero cerca un’altra impresa dopo lo scudetto vinto nel maggio del 2022, e poco importa che fra la doppia sfida e il sogno semifinale ci sia di mezzo lo squadrone partenopeo, padrone assoluto del campionato. Vero, solo una decina di giorni fa i rossoneri hanno passeggiato al “Maradona“ (0-4) sfoderando la migliore prestazione dell’anno, ma guai a pensare a quella serata o peggio ancora a sottovalutare la dimensione europea di questa sfida. Certo, Pioli riproporrà la stessa squadra capace di calare il poker sotto il Vesuvio (con Bennacer a far da schermo su Lobotka e Diaz-Leao in avanti per non dare riferimenti agli avversari insieme a Giroud) ma stasera si riparte da 0-0 e la qualificazione (probabilmente) si deciderà fra 6 giorni in casa del Napoli. Campani che restano comunque favoriti, ma c’è più equilibrio rispetto ad un mese fa. "Faremo di tutto per entrare in semifinale. La storia del Milan è fantastica per le vittorie in Champions", avverte Pioli ricordando le sette Coppe Campioni vinte. La finale del 10 giugno a Istanbul è lontana ma nessuno ha intenzione di fermarsi.

Il fatto che stasera non ci sia Osimhen (prudente risparmiarlo per la gara di ritorno) pare in tutta onestà un vantaggio per i rossoneri (vigilia molto complicata per Luciano Spalletti che ha perso pure Simeone e in avanti si affida a Raspadori) anche se Pioli manda un avviso ai naviganti: "Il Napoli, fino al nostro 4-0, senza di lui aveva sempre vinto, ha il migliore attacco della Champions. Con lui sarebbe più forte nel gioco in profondità, ma noi prepariamo la partita in base alle nostre caratteristiche e alle nostre idee, a prescindere dalla presenza di un giocatore. Contano l’attenzione, la concentrazione e l’entusiasmo". Pronta una gabbia per Kvaratskhelia e poi vorrà lo stesso approccio del 2 aprile ma senza illudersi troppo di ripetere quella eccezionale prestazione: "Non possiamo fare la fotocopia di quella partita, questa è un’altra competizione, i nostri avversari potrebbero mettere in campo accorgimenti diversi e va considerato che la partita non è una sola, ce ne sono due. Noi, comunque, abbiamo dimostrato di essere all’altezza della Champions".