Roma, 28 febbraio 2018 - Dopo la prima semifinale che ha visto la Juventus prevalere sull'Atalanta nel doppio confronto, tocca a Lazio e Milan fronteggiarsi questa sera (fischio d'inizio alle 20.45) all'Olimpico per l'altro posto di finalista nel match che assegnerà la Coppa Italia 2017/18 il prossimo 9 maggio. I padroni di casa sono a caccia della seconda finale consecutiva dopo quella dello scorso anno che li vide uscire sconfitti per 2-0 contro la Juve ma che permise agli uomini di Inzaghi di disputare la Supercoppa italiana, poi vinta per 3-2 contro gli stessi bianconeri il 13 agosto scorso. I biancocelesti potranno contare sull'apporto dei propri tifosi e del proprio bomber, Ciro Immobile, non al meglio nella partita di andata disputatasi poco dopo il suo rientro da un infortunio muscolare. Gli ospiti, dal canto loro, possono contare su un ruolino di marcia impressionante che li ha visti vincere le ultime cinque partite e ottenere ben 12 risultati utili consecutivi tra cui un successo esterno proprio all'Olimpico ai danni dell'altra squadra della capitale, la Roma di Di Francesco. Inoltre, gli uomini di Gattuso possono contare sul vantaggio dato dallo 0-0 dell'andata che consentirebbe loro di passare il turno anche in caso di pareggio con reti. La partita sarà disponibile in tv su Rai 1 che detiene l'esclusiva, sarà inoltre possibile seguire l'incontro in streaming grazie al servizio RaiPlay.

Lazio-Milan, segui la diretta

Queste le probabili formazioni:



Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi.



Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.



Arbitro: Rocchi di Firenze



In tv: Rai 1

INZAGHI SI AFFIDA A IMMOBILE E AI TIFOSI - L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha chiesto il sostegno dei tifosi auspicando una presenza di massa a dispetto del freddo abbattutosi sulla penisola negli ultimi giorni: "I nostri tifosi ci aiutano sempre, speriamo siano in tanti. Vogliamo questa finale". Questo l'appello del tecnico alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro il che si disputerà questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Si riparte dallo 0-0 dell'andata, risultato che praticamente costringe i biancocelesti a vincere (un pareggio con reti premierebbe il Milan per la regola del gol fuori casa) ma Inzaghi è sicuro: "Abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui e ora a 90' dalla finale ce la giocheremo nel migliore dei modi". Il tecnico dei capitolini si affiderà al suo bomber, Ciro Immobile, per centrare la seconda finale consecutiva di Coppa Italia. Con la rete messe a segno nell'ultima uscita di campionato (3-0 contro il Sassuolo a Reggio Emilia), l'attaccante di Torre Annunziata è salito a quota 32 gol su altrettante partite disputate in stagione, numeri che testimoniano un momento di forma straordinario e che, dall'alto delle sue 23 marcature in campionato, lo candidano seriamente alla vittoria finale della scarpa d'oro in una competizione serrata con giocatori del calibro di Messi, Kane e Cavani. Dietro al suo cannoniere, Inzaghi sembrerebbe orientato a schierare Luis Alberto il quale con l'attaccante italiano ha spesso composto un tandem straordinariamente efficace, lo spagnolo al momento è favorito su Felipe Anderson anche se non è da escludere l'impiego di entrambi in contemporanea, specialmente a partita in corso. Un altro possibile ballottaggio vede Marusic favorito su Basta per un posto sulla fascia destra nei cinque di centrocampo, il montenegrino classe 1992 dovrà infatti saltare due partite di campionato per squalifica dopo il rosso ricevuto domenica scorsa ragion per cui il suo utilizzo consentirebbe di risparmiare il compagno in vista della prossima sfida che vedrà i biancocelesti affrontare la Juventus all'Olimpico.

FASSONE: "GATTUSO È UN MOTIVATORE STRAORDINARIO" - Anche l'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, ha voluto dire la sua su Gennaro Gattuso, l'allenatore dei rossoneri subentrato a Vincenzo Montella lo scorso novembre. "Gattuso ha talento, sta dimostrando di avere i germi di coloro che possono diventare grandi allenatori, se così sarà ce lo terremo stretto" queste le parole dell'a.d del club meneghino ai microfoni di Radio1. Fassone ha poi proseguito elogiando il lavoro svolto sinora che ha portato il Milan a rialzarsi dopo un inizio di stagione destabilizzante: "Non ci aspettavamo che la squadra si riprendesse così presto. La Champions? Bisogna crederci perché le distanze si sono riavvicinate. Il gruppo deve credere nelle missioni impossibili. Rino è un motivatore straordinario". Secondo le ultime indiscrezioni lo stesso Gattuso sarebbe pronto a schierare il classico undici titolare visto nelle ultime uscite con Cutrone favorito su Kalinic a differenza di quanto si ipotizzava nei giorni scorsi. Anche il difensore centrale del Milan, Alessio Romagnoli, ha riservato parole al miele per il suo allenatore: "Con Gattuso abbiamo resettato tutto e lavorato su tantissimi concetti, soprattutto difensivi - queste le sue dichiarazioni nella conferenza stampa della vigilia - È arrivato in un momento particolare per noi, si è subito visto che voleva cambiare il nostro atteggiamento e portarci il più in alto possibile. Ci ha trasmesso la sua grinta e il suo carattere di campione che ha vinto tutto. È molto esperto su questo, conosce il Milan da tantissimi anni e spero che resti a lungo". Per Romagnoli sarà una partita particolare, la numero 100 in rossonero che vedrà il classe 1995 scendere in campo contro la 'sua' Lazio, squadra della quale è tifoso sin dall'infanzia e che si frappone tra il club meneghino e la finale di coppa: "È sempre bello affrontare la Lazio, sono tifoso laziale e la mia fede è quella. Sarà una bella emozione. Giochiamo in uno stadio in cui andavo da piccolo a vedere la squadra-scudetto. Ma dobbiamo vincere, il nostro obiettivo è quello".