Milan e Inter puntano il derbissimo

di Ilaria Checchi

II successo nel primo round contro il Napoli ai quarti di Champions non ha permesso al Milan di tirare il fiato, perché domani i rossoneri sono chiamati a espugnare il fortino del Bologna in un match che non si preannuncia semplice, considerato lo stato di forma della squadra di Thiago Motta, che lo scorso turno è riuscita a fermare l’Atalanta a Bergamo. In un punto decisivo della stagione, per Pioli è arrivato il momento delle scelte: se contro i partenopei il tecnico si è affidato ai titolarissimi, è possibile che domani possa attuare un turn over che, però, contro l’Empoli ha fallito. Il dilemma, dunque, resta lo stesso: cominciare il match con gli 11 fidati per poi farli rifiatare nel secondo tempo, sperando che la sfida si sia messa sui binari giusti o dare subito spazio alle seconde linee?

La gara contro i felsinei arriva a soli tre giorni dal ritorno col Napoli al Maradona, il round decisivo che varrà il pass per le semifinali e, in caso di successo (che manca dal 2007), la gestione della rosa tra serie A ed Europa sarà ancor più fondamentale: il Diavolo ha bisogno di punti per restare nei primi quattro posti e un eventuale perdita della Champions nella prossima stagione sarebbe un danno pesantissimo. Per questo motivo, è possibile che Pioli possa far rifiatare Calabria (spazio a uno tra Florenzi e il recuperato Kalulu), così come Thiaw è pronto alla staffetta con Kjaer. Theo Hernandez e Krunic viaggiano verso la titolarità, Tonali potrebbe riposare lasciando il posto a Pobega mentre Brahim Diaz, mvp mercoledì, dovrebbe partire dal 1’ come trequartista al posto di Bennacer, con Saelemakers a destra. E’ in attacco che Pioli dovrà fare le maggiori riflessioni: contro l’Empoli Origi e Rebic hanno deluso, quindi Giroud e Leao potrebbero fare gli stakanovisti; infine, ci sono anche Messias e De Ketelaere a cercare spazio. Se la formazione rimaneggiata dovesse trovare conferma al Dall’Ara, rappresenterebbe un segnale chiaro su come la priorità del Diavolo, oggi, sia l’accesso alle semifinali di Champions.