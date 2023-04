Milan e Inter, la A più difficile dell’Europa

di Ilaria Checchi

L’equilibrio è tutto e Stefano Pioli lo sa bene: per questo la bilancia del suo Milan dovrà essere perfettamente in linea tra l’impegno odierno a Bologna e il secondo round di Champions martedì. I dubbi sulla formazione per oggi non mancano e al momento l’unica certezza riguarda l’assenza di Kjaer, rimasto a casa per godere di un turno di riposo senza accusare alcun problema. Si tratta di una scelta fatta per motivi precauzionali, essendoci a disposizione altri quattro difensori centrali di ruolo. La sfida di oggi non sarà affatto facile, considerato l’ottimo momento vissuto dalla squadra di Thiago Motta, che ha vinto sei delle ultime 10 partite, ma il recente turnover di massa attuato contro l’Empoli non si è rivelato una scelta affidabile, con le seconde linee che non hanno risposto all’appello: il quarto posto valido per la prossima Champions, però, è imprescindibile e il Diavolo non può perdere ulteriore terreno in campionato. Ecco allora che la parola equilibrio torna più che mai prepotente: con Maignan tra i pali la difesa a quattro vedrà il recuperato Kalulu e Thiaw come centrali, Florenzi potrebbe far rifiatare Calabria in vista di un altro duello contro Kvaratskhelia, mentre a sinistra Theo Hernandez giocherà almeno un tempo. Pobega è il nome caldo a centrocampo, dove è sulla via della riapparizione pure Vranckx, mentre in attacco Rebic e Origi, insieme, non hanno dimostrato di essere all’altezza dei titolarissimi. Se Leao sembra una pedina insostituibile, al posto di Giroud sembra comunque favorito il belga, con De Ketelaere (che non vede la maglia da titolare da 40 giorni contro la Fiorentina) e Saelemaekers trequartisti. Insomma, il pensiero di una semifinale di Champions, che manca dal 2007, sembra ingombrare la mente di Pioli, pronto a una rivoluzione. L’alternativa, da molti considerata la più corretta, potrebbe vedere alcune delle prime linee come Giroud, Tonali o Brahim Diaz giocare dal primo minuto contro i rossoblù e, a risultato acquisito, cedere il passo ai sostituti. Il pari conl’Empoli insegna proprio questo, con Leao e soci subentrati troppo tardi per dare la sferzata vincente.