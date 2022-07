Milan-De Ketelaere, sì: l’offerta è giusta

di Ilaria Checchi

A Casa Milan sono ore di attesa: a meno di clamorosi dietrofront, infatti, Charles De Ketelaere sta per diventare un giocatore rossonero. L’offerta definitiva, fatta pervenire al Bruges, di 28 milioni di euro più tre di bonus, è servita per avvicinare di molto le parti in causa che in queste ore stanno trattando solamente i dettagli dell’affare. La fumata bianca, dunque, sembra davvero essere dietro l’angolo: complice la coppia dirigenziale Maldini-Massara che ha puntato dritto sul talento belga per assicurarlo a Stefano Pioli in tempo per l’inizio del campionato, l’ok definitivo è arrivato dal Bruges stesso che, rassegnatosi a salutare De Ketelaere, gli ha evitato impegni ufficiali come amichevoli o la Supercoppa di Belgio, soddisfatto comunque nell’incassare dalla sua cessione una cifra molto importante.

Il giocatore, dal canto suo, ha già espresso il desiderio di approdare al Diavolo dove firmerà un quinquennale a 2,5 milioni a stagione. Inoltre nella trattativa erano stati inseriti anche i giovani Primavera Jungdal e Roback, che il Bruges vorrebbe portare a casa ma che potrebbero essere trattati separatamente. Il belga, dunque, è pronto a impreziosire lo scacchiere del tecnico emiliano che potrebbe schierarlo da trequartista puro ma anche da esterno destro. De Ketelaere dovrà portare qualità e gol colmando lo scarso rendimento sotto porta dei trequartisti rossoneri, Leao a parte, unico neo nella passata stagione tricolore.

Per completare il reparto, infine, procede la trattativa per Hakim Ziyech anche se i tempi si sono allungati: per il marocchino serve trovare la formula giusta sul prestito con il Chelsea (diritto come vorrebbe il Milan, obbligo come chiedono da Londra o diritto che si potrebbe trasformare in obbligo) e sistemare anche la voce dell’ingaggio, ancora non del tutto chiara tra parte fissa e bonus. Per quanto riguarda il sostituto di Kessié, il tempo per Renato Sanches sembra essere scaduto: il Milan non avrebbe più voglia di aspettare il portoghese classe 1997, il cui contratto con il Lille scadrà il 30 giugno 2023.

Il piano B del club di via Aldo Rossi porterebbe a Douglas Luiz, classe 1998, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa nella stessa situazione contrattuale di Sanches. Infine, a Pioli serve un difensore centrale che prenda il posto in rosa dell’ex capitano Romagnoli, ora alla Lazio: Mattia Caldara, nel frattempo, è ormai ad un passo dal vestire la maglia dello Spezia. Dopo il Venezia nella passata stagione e l’Atalanta ancora prima, il difensore centrale del Milan è pronto per un nuovo prestito: Caldara, da quando è arrivato in rossonero nell’estate 2018, non ha mai disputato una partita di Serie A con il Diavolo. Il nome preferito da Maldini resta Abdou Diallo, che non partirà insieme al resto del Psg per la tournée in Giappone: la decisione è stata presa dal giocatore insieme al ds Luis Campos per facilitare l’eventuale cessione del senegalese.