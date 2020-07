Roma, 24 luglio 2020 - La trentaseiesima giornata di serie A si apre alle 21.45 con il big match fra Milan e Atalanta. A San Siro la squadra di Gasperini può, con un successo, può andare a -3 dalla Juventus capolista e mettere i brividi ai bianconeri. Nel luglio infuocato della Serie A, non c'è un momento per rifiatare. Archiviato il trentacinquesimo turno, il massimo campionato riparte con lo scontro del Meazza. Milan senza pedine importanti: Pioli infatti dovrà rinunciare agli infortunati Romagnoli e Conti e agli squalificati Hernandez e Bennacer. Difesa da inventare, con Gabbia che giocherà al centro e Laxalt a sinistra. Davanti alla linea difensiva, pronta una maglia da titolare per Biglia. Davanti intoccabile Ibrahimovic. Nell'Atalanta, Gasperini è squalificato e dovrà guardare la partita dalla tribuna. Da valutare l'attacco, dove Muriel sgomita per una maglia da titolare. Sempre assente Ilicic.

Serie A, risultati e classifica

Milan-Atalanta, segui la diretta live dalle 21.45 (Sky Sport)

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All.: Gasperini.

ARBITRO: Doveri di Roma.