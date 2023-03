Miami, per Sonego duro esame Tiafoe Trevisan: c’è Ostapenko

“Sonny“ vuole trovare l’America. Ma c’è ora un esame non indifferente, al Masters 1000 di Miami, per Lorenzo Sonego (nella foto), vincitore al secondo turno della sfida contro il britannico Evans. Il torinese, numero 59 al mondo, affronta infatti il numero 14, lo statunitense Frances Tiafoe, che avrà dalla sua anche il pubblico di casa.

Nella notte italiana si è giocato il match fra Jannik Sinner e il bulgaro Grigor Dimitrov, n.27 Atp. Non ci sono altri italiani in lizza nel prestigioso torneo, dopo le uscite di scena di Fognini, Berrettini e Musetti.

Martina Trevisan sbarca agli ottavi nel torneo femminile in Florida. La tennista toscana, testa di serie numero 25, ha piegato in rimonta al terzo turno la statunitense Claire Liu con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 dopo più di tre ore. Tra l’azzurra e il traguardo dei quarti di un Masters 1000 c’è solo la lettone Jelena Ostapenko, 24esima forza del seeding e campionessa al Roland Garros nel 2017. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti.