La McLaren ha deciso di mettere in vendita il McLaren Technology Center di Woking pur non abbandonandolo. Secondo il presidente Paul Walsh la vendita della struttura può aiutare la società, ma questo passo non significherebbe rinunciare a Woking: "Ho operato in alcune strutture per uffici molto belle in tutto il mondo e non ne ho mai posseduta nessuna. Intendiamo rimanere a Woking in quella favolosa struttura, ma una vendita e un successivo leasing, è una formula efficiente e quindi ha molto senso realizzarla".

